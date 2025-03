الموسيقي هانز زيمر يهاجم القائمين على جوائز الأوسكار

هاجم المؤلف الموسيقي هانز زيمر، القائمين على جوائز الأوسكار، بعد استبعاد موسيقى فيلم Dune: Part Two، من الترشيحات.

وقال هانز في تصريحات صحفية:" إنه كان من الغباء استبعاد موسيقى فيلم Dune: Part Two، من ترشيحات جوائز الأوسكار، ماذا يفترض بي أن أفعل، أحذف جميع الموسيقى المخصصة للشخصيات من الجزء الأول وأصنع موسيقى جديدة؟...لكنني لم أرغب في الذهاب والتذمر حول هذا الموضوع".

وأعلن رسميا أسماء الفائزين بجوائز الأوسكار، التي حملت العديد من المفاجآت، وجاءت القائمة الكاملة للفائزين كالتالي:

أفضل ممثل مساعد

كيران كولكن فيلم A REAL PAIN

أفضل ممثلة مساعدة

زوي سالدانيا، فيلم EMILIA PÉREZ



أفضل مخرج

شون بيكر، فيلم ANORA

أفضل ممثلة

مايكي ماديسون، فيلم ANORA

أفضل فيلم

ANORA



أفضل فيلم إنميشين

FLOW

أفضل فيلم أنميشين قصير

IN THE SHADOW OF THE CYPRESS

أفضل تصميم أزياء

فيلم WICKED

أفضل سيناريو أصلي

شون بيكر، فيلم ANORA

أفضل سيناريو مقتبس

فيلم CONCLAVE



أفضل تصفيف شعر ومكياج

فيلم THE SUBSTANCE



أفضل مُونتاج أو تحرير لقطات

فيلم ANORA



أفضل أغنية أصلية

أغنية "El Mal"، فيلم EMILIA PÉREZ

أفضل تصميم إنتاج أو ديكورات

فيلم WICKED



أفضل فيلم وثائقي طويل

فيلم NO OTHER LAND

أفضل فيلم وثائقي قصير

فيلم THE ONLY GIRL IN THE ORCHESTRA

أفضل مؤثرات بصرية

أفضل صوت

فيلم DUNE: PART TWO

أفضل فيلم قصير

فيلم I’M NOT A ROBOT



أفضل تصوير سينمائي

المصوّر "لول كراولي"، فيلم THE BRUTALIST

أفضل فيلم عالمي

الفيلم البرازيلي I'M STILL HERE

أفضل موسيقى تصويرية

الملحن "دانيال بلومبرج"، فيلم THE BRUTALIST

