22 يناير، إعلان ترشيحات حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 98

أعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، بالولايات المتحدة الأمريكية موعد إقامة النسخة الـ98 من حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وحددت أكاديمية الفنون تاريخ، ١٥ مارس ٢٠٢٦، موعدا لحفل الأوسكار، علي أن يتم إعلان أسماء المرشحين للفوز بجوائز الأوسكار في ٢٢ يناير ٢٠٢٦.

كونان أوبراين يقدم حفل جوائز الأوسكار الـ98

وأعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، عن اختيارها كونان أوبراين، للعودة مرة أخري، وتقديم حفل جوائز الأوسكار القادم بنسخته الـ98، والمقرر إقامته بتاريخ 15 مارس 2026.

أول تعليق من كونان أوبراين بعد اختياره لتقديم حفل جوائز الأوسكار الـ98

وفي أول تعليق للمذيع الساخر، كونان أوبراين، على اختياره لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل، سخر كونان، من خطاب الممثل أدريان برودي الطويل، الذي حطم الرقم القياسي في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وقال كونان عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل “اكس”، “السبب الوحيد لاستضافة حفل الأوسكار العام المقبل، هو رغبتي في سماع أدريان برودي يُنهي خطابه”.

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