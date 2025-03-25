الثلاثاء 25 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

إطلاق سراح المخرج الفلسطيني حمدان بلال بعد احتجازه وضربه من قبل مستوطنين إسرائيليين

حمدان بلال، فيتو
حمدان بلال، فيتو

 أطلق منذ ساعات، سراح المخرج الفلسطيني حمدان بلال، الحاصل على جائزة الأوسكار، بعد احتجازه وضربه من قبل  مستوطنين إسرائيليين، في الضفة الغربية.

تعرض حمدان بلال المخرج الفلسطيني المشارك في فيلم "لا أرض أخرى" الفائز بـ  جائزة الأوسكار، للضرب على يد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، ثم اعتقله جيش الاحتلال واقتاده إلى جهة غير معلومة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية نقلًا عن منتجي الفيلم الفلسطيني "لا أرض أخرى" الفائز بالأوسكار، إن "حمدان بلال تعرض للضرب المبرح ويعاني من نزيف حاد".

 

وصرح جوش كيملمان أحد النشطاء الذين كانوا في الموقع لوكالة "أسوشيتد برس": "لا نعرف أين حمدان لأنه تم اقتياده معصوب العينين".

وأضاف "هاجمت مجموعة من 10-20 مستوطنًا ملثمًا حمدان ونشطاء يهود آخرين بالحجارة والعصي، وكسروا نوافذ سيارتهم وثقبوا إطاراتها".

وأفاد النشطاء بأنه بينما كان بلال يتلقى العلاج في سيارة الإسعاف، قام جنود إسرائيليون باحتجازه هو ورجل فلسطيني آخر.

وأشار النشطاء إلى أن القوات الإسرائيلية اقتادت بلال والرجل إلى جهة غير معلومة.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة مهاجمة عشرات المستوطنين قرية سوسيا الفلسطينية في منطقة مسافر يطا، حيث قاموا بتدمير الممتلكات، وهاجموا بلال مما أسفر عن إصابته بجروح في رأسه.

وفيلم "لا أرض أخرى" الحائز جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي في مارس 2025، يروي نضال سكان مسافر يطا لمنع الجيش الإسرائيلي من هدم قراهم.

وشارك في إخراج الفيلم الفلسطينيان بلال وباسل عدرا، وكلاهما من سكان مسافر يطا، والمخرجان الإسرائيليان يوفال أبراهام وراشيل سزور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حمدان بلال حمدان بلال المخرج الفلسطيني إطلاق حمدان بلال

مواد متعلقة

مستوطنون يعتدون بالضرب على المخرج الفلسطيني الحاصل على أوسكار وجيش الاحتلال يعتقله (فيديو)

سيلينا جوميز تطرح فيديو كليب أغنية Younger And Hotter Than Me

الأكثر قراءة

جامعة الأزهر تحيل مبروك عطية للتحقيق، وفيتو تكشف موعد سماع أقواله

قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن مخزن أدوية محترق برمسيس

ماذا يحتاج منتخب السعودية للتأهل المباشر لكأس العالم 2026؟

البط المسكوفي يرتفع 8 جنيهات، وهذا سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

فتاة تسأل: ممكن نحضن الرسول في الجنة؟، وعلي جمعة يرد

السيسي يشدد لرئيس الوزراء الإسباني على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

شاب يسأل: ليه ربنا لم يرسل سيدنا محمد أول النبيين؟ علي جمعة يجيب

موقع مشبوه يشعل الفتنة، عمرو موسى في قلب عاصفة تصريحات ملفقة عن المغرب

منوعات

المزيد

ظهور جزر جديدة بسبب انخفاض منسوب بحر قزوين

مركبة كيوريوسيتي تعثر على آثار للأحماض الدهنية في صخرة على المريخ

ربطوها بالفضائيين ومروحة الدجال، ظهور تكوينات غامضة في السماء تثير الفزع

ترامب يطلب إزالة صورته من مبنى الكابيتول في كولورادو لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

يبدأ بـ 26 جنيهًا، أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخبي مصر وسيراليون بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معنى أزلفت، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 90 من سورة الشعراء (فيديو)

إزاي النبي كان بيتعبد قبل الرسالة؟ هل تعرض للسحر؟ ليه ربنا خلقه وحيد؟ جمعة يرد على استفسارات الشباب

تلاوة رائعة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمود الحسيني (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية