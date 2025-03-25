إطلاق سراح المخرج الفلسطيني حمدان بلال بعد احتجازه وضربه من قبل مستوطنين إسرائيليين

أطلق منذ ساعات، سراح المخرج الفلسطيني حمدان بلال، الحاصل على جائزة الأوسكار، بعد احتجازه وضربه من قبل مستوطنين إسرائيليين، في الضفة الغربية.

تعرض حمدان بلال المخرج الفلسطيني المشارك في فيلم "لا أرض أخرى" الفائز بـ جائزة الأوسكار، للضرب على يد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، ثم اعتقله جيش الاحتلال واقتاده إلى جهة غير معلومة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية نقلًا عن منتجي الفيلم الفلسطيني "لا أرض أخرى" الفائز بالأوسكار، إن "حمدان بلال تعرض للضرب المبرح ويعاني من نزيف حاد".

وصرح جوش كيملمان أحد النشطاء الذين كانوا في الموقع لوكالة "أسوشيتد برس": "لا نعرف أين حمدان لأنه تم اقتياده معصوب العينين".

وأضاف "هاجمت مجموعة من 10-20 مستوطنًا ملثمًا حمدان ونشطاء يهود آخرين بالحجارة والعصي، وكسروا نوافذ سيارتهم وثقبوا إطاراتها".

وأفاد النشطاء بأنه بينما كان بلال يتلقى العلاج في سيارة الإسعاف، قام جنود إسرائيليون باحتجازه هو ورجل فلسطيني آخر.

وأشار النشطاء إلى أن القوات الإسرائيلية اقتادت بلال والرجل إلى جهة غير معلومة.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة مهاجمة عشرات المستوطنين قرية سوسيا الفلسطينية في منطقة مسافر يطا، حيث قاموا بتدمير الممتلكات، وهاجموا بلال مما أسفر عن إصابته بجروح في رأسه.

وفيلم "لا أرض أخرى" الحائز جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي في مارس 2025، يروي نضال سكان مسافر يطا لمنع الجيش الإسرائيلي من هدم قراهم.

وشارك في إخراج الفيلم الفلسطينيان بلال وباسل عدرا، وكلاهما من سكان مسافر يطا، والمخرجان الإسرائيليان يوفال أبراهام وراشيل سزور.

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