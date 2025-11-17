الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل هولندا المتوقع أمام ليتوانيا في تصفيات كأس العالم

تشكيل هولندا المتوقع
تشكيل هولندا المتوقع أمام ليتوانيا في تصفيات كأس العالم
18 حجم الخط

يستضيف هولندا نظيره ليتوانيا، في العاصمة الهولندية أمستردام، مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الأخيرة بالمجموعة السابعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

تشكيل هولندا المتوقع أمام ليتوانيا في تصفيات كأس العالم 

حراسة المرمي: بارت فيربروجن

خط الدفاع: لوتشاريل جيرترويدا - يوريان تيمبر - فيرجيل فان دايك - ميكي فان دي فين

خط الوسط: فرينكي دي يونج - تيجاني ريندرز - ريان جرافنبرخ 

خط الهجوم: دونيل مالين - ممفيس ديباي - كودي جاكبو
 

ويحتاج منتخب هولندا لتحقيق التعادل فقط على ملعبه أمام ليتوانيا، متذيل ترتيب المجموعة السابعة، ليحجز مقعده في كأس العالم 2026 التي ستقام بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

 

ويملك منتخب هولندا 17 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة، متقدمًا بثلاث نقاط وبفارق 12 هدفًا على بولندا صاحب الوصافة.

 

ترتيب المجموعة السابعة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026
 

1- منتخب هولندا: 17 نقطة من 7 جولات
2- منتخب بولندا: 14 نقطة من 7 جولات
3- منتخب فنلندا: 10 نقاط من 8 جولات
4- منتخب مالطا: مالطا: 5 نقاط من 7 جولات
5- منتخب ليتوانيا: 3 نقاط من 7 جولات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب هولندا ليتوانيا كودي جاكبو فيرجيل فان دايك كاس العالم 2026

مواد متعلقة

النرويج تهزم إيطاليا وتصعد لكأس العالم 2026

سرقة جواز سفر ممفيس ديباي تؤجل انضمامه إلى منتخب هولندا

الأكثر قراءة

ارتفاع الفراولة 5 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

3 منتخبات تحجز مقاعدها بالملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

سعر السمك اليوم، البوري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

طن النترات العادي يتراجع 3717 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أول رد فعل من السيسي على أحداث بعض الدوائر الانتخابية

سلطات الاحتلال ترحل مرضى غزة من مستشفيات القدس إلى وجهة مجهولة

رابط وخطوات نتيجة حج الجمعيات لعام 2026

أستاذ علاقات دولية يكشف أهداف زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الإثنين

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم الإثنين 17-11-2025

سعر الريال القطري في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين 17-11-2025

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

دعاء الصباح، باب مفتوح لطلب المغفرة وراحة القلوب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية