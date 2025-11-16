الأحد 16 نوفمبر 2025
نيجيريا والكونغو الديمقراطية يتعادلان 1/1 في الشوط الأول بملحق المونديال

انتهى الشوط الأول من مباراة نيجيريا ضد الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1/1، في المباراة التي تقام على ملعب مولاي الحسن في الرباط بالمغرب، في نهائي الملحق الأفريقي المؤهل للملحق العالمي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026.

سجل فرانك أونيكا هدف نيجيريا في الدقيقة 3، بينما أحرز إيليا ميشاك هدف الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 32.

تشكيل نيجيريا ضد الكونغو الديمقراطية 

تشكيل الكونغو الديمقراطية أمام نيجيريا 

الفائز من هذه المباراة سيتأهل إلى الملحق العالمي والذي سيقام في شهر مارس المقبل 2026، وفقا لما أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

