رياضة

موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي في كأس العين الودية

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو
يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، نظيره كاب فيردي في بطولة كأس العين الدولية، لتحديد الفريق صاحب المركز الثالث.

 تأتي المباراة في إطار تحضيرات منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا للكبار، التي تستضيفها المغرب في الفترة من 21 ديسمبر المقبل حتى الثامن عشر من يناير 2026.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي في دورة الإمارات

تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره كاب فيردي، اليوم الإثنين، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

القناة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة أون سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها قناة أبو ظبي الرياضية.

مباراة مصر وأوزبكستان، فيتو
مباراة مصر وأوزبكستان، فيتو

منتخب مصر يخسر أمام أوزبكستان

وخسر منتخب مصر أمام أوزبكستان بهدفين دون رد، في نصف نهائي كأس العين الدولية التي تستضيفها مدينة العين، في الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات مصر وأوزبكستان، وإيران.

نظام بطولة الإمارات الودية بمشاركة منتخب مصر

ويلتقي منتخب أوزبكستان مع منتخب إيران غدا الثلاثاء 18 نوفمبر لتحديد البطل، بينما يلعب منتخب مصر مع كاب فيردي لتحديد المركز الثالث. 

غيابات بالجملة في تشكيلة منتخب مصر

يشهد منتخب مصر غياب 11 لاعبا من التشكيلة الأساسية للفريق بسبب الإصابات، باستثناء محمد صلاح الذي قرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن منحه راحة سلبية وإعفاءه من المشاركة في لقاء كاب فيردي.

