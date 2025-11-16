الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر بالقميص الأحمر والأسود أمام كاب فيردي

منتخب مصر بالزي الأحمر
منتخب مصر بالزي الأحمر أمام كاب فيردي، فيتو
18 حجم الخط

يرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود في ودية كاب فيردي المقرر لها السادسة مساء غدا الإثنين في المباراة الودية المقرر اقامتها باستاد هزاع بن زايد بالإمارات، بينما يرتدي منتخب كاب فيردي القميص الأزرق.

 موعد مباراة مصر وكاب فيردي في دورة الإمارات

تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره كاب فيردي لتحديد المركز الثالث، غدا الإثنين 17 نوفمبر الجاري، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

القناة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة أون تايم سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها قناة أبو ظبي الرياضية.

منتخب مصر يخسر أمام أوزبكستان

وخسر منتخب مصر مباراته الأولى أمام أوزبكستان بهدفين دون رد، في نصف نهائي كأس العين الدولية التي تستضيفها مدينة العين، في الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات مصر وأوزبكستان، وإيران.

سجل أورونوف الهدف الأول لأوزبكستان في الدقيقة 3 من  اللقاء، وكذلك الهدف الثاني في مرمى منتخب مصر بالدقيقة 43. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم حسام حسن كاب فيردي منتخب كاب فيردي موعد مباراة مصر وكاب فيردي كأس العين الدولية أوزبكستان

مواد متعلقة

أحمد الشناوي يقترب من حراسة مرمى منتخب مصر أمام كاب فيردي

كأس العين الدولية، موعد مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي والقنوات الناقلة

منتخب مصر يختتم اليوم تحضيراته لمواجهة كاب فيردي بكأس العين الودية

بينهم محمد صلاح، 11 لاعبا يغيبون عن منتخب مصر بودية كاب فيردي

الأكثر قراءة

البرتغال تصعد رسميا لكأس العالم 2026 بعد اكتساح أرمينيا 9-1 (صور)

البلدي تتراجع 3 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

مصرع صغيرين في حادث انقلاب تروسيكل بالفيوم

السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس البحرية

منتخب البرتغال يضرب أرمينيا بخماسية في الشوط الأول ويقترب من بلوغ كأس العالم

السيسي يفتتح مشروعات استراتيجية بمنطقة شرق بورسعيد

تصفيات كأس العالم، فرنسا تتقدم على أذربيجان 3-1 في الشوط الأول

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم الأحد في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى تسقط النفقة الزوجية؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

من القرآن والسنة، حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة

حكايات المسجد الأموي في دمشق وقصة أبوابه ومآذنه

المزيد
الجريدة الرسمية