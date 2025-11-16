منتخب مصر بالقميص الأحمر والأسود أمام كاب فيردي

18 حجم الخط

يرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود في ودية كاب فيردي المقرر لها السادسة مساء غدا الإثنين في المباراة الودية المقرر اقامتها باستاد هزاع بن زايد بالإمارات، بينما يرتدي منتخب كاب فيردي القميص الأزرق.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي في دورة الإمارات

تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره كاب فيردي لتحديد المركز الثالث، غدا الإثنين 17 نوفمبر الجاري، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

القناة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة أون تايم سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها قناة أبو ظبي الرياضية.

منتخب مصر يخسر أمام أوزبكستان

وخسر منتخب مصر مباراته الأولى أمام أوزبكستان بهدفين دون رد، في نصف نهائي كأس العين الدولية التي تستضيفها مدينة العين، في الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات مصر وأوزبكستان، وإيران.

سجل أورونوف الهدف الأول لأوزبكستان في الدقيقة 3 من اللقاء، وكذلك الهدف الثاني في مرمى منتخب مصر بالدقيقة 43.

