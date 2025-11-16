الأحد 16 نوفمبر 2025
رياضة

كأس العين الدولية، منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة كاب فيردي (صور)

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو
 اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، مرانه الأخير استعدادا لمواجهة نظيره كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العين الدولية، التي تقام في الإمارات بمشاركة منتخبات مصر وايران وكاب فيردي وأوزبكستان.

 

بدأ المران بإجتماع للجهاز الفني بقيادة حسام حسن مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة التركيز ولعب جميع المباريات كأنها لقاءات رسمية، وأن هذه المباريات إعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

21 لاعب في مران منتخب مصر إستعدادا لكاب فيردي 

شارك في المران محمد الشناوي وأحمد الشناوي، ومحمد صبحي، ومصطفى شوبير ومحمد هاني، ومحمد حمدي، وأحمد فتوح، ورامي ربيعة، وخالد صبحي، وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل، ومروان عطية، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، ومروان عثمان، ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة"، ونبيل عماد دونجا، وطاهر محمد طاهر، وأسامة فيصل، وصلاح محسن، ومصطفى محمد.

حضر مران منتخب مصر محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة ومصطفي أبو زهرة وطارق أبو العينين أعضاء المجلس.

وخاض منتخب مصر مرانا خفيفا في مدينة العين الإماراتية، تخت قيادة مديره الفني حسام حسن، وشارك فيه جميع اللاعبين بإستثناء المصابين 

منتخب مصر بالقميص الأحمر أمام كاب فيردي

يرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود في ودية كاب فيردي المقرر لها السادسة مساء غدا الإثنين في المباراة الودية المقرر اقامتها باستاد هزاع بن زايد بالإمارات، بينما يرتدي منتخب كاب فيردي القميص الأزرق.

القناة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة أون تايم سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها قناة أبو ظبي الرياضية.

 

منتخب مصر يخسر أمام أوزبكستان

وخسر منتخب مصر مباراته الأولى أمام أوزبكستان بهدفين دون رد، في نصف نهائي كأس العين الدولية التي تستضيفها مدينة العين، في الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات مصر وأوزبكستان، وإيران.

سجل أورونوف الهدف الأول لأوزبكستان في الدقيقة 3 من  اللقاء، وكذلك الهدف الثاني في مرمى منتخب مصر بالدقيقة 43. 

 

الجريدة الرسمية