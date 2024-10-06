الأحد 06 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل زبدة الفول السوداني، أحلى وأوفر من الجاهزة

زبدة الفول السوداني
زبدة الفول السوداني

طريقة عمل زبدة الفول السوداني، زبدة الفول السوداني من المكونات الشهيرة واللذيذة التى تقدم من الفول السوداني ولها مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وطريقة عمل زبدة الفول السوداني، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى مهمة فى فترة الدراسة لأنها مغذية وتمد الأبناء بالطاقة وتساعد على التركيز لذا تحرص الأمهات على تقديمها لهم بإستمرار.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل زبدة الفول السوداني.

مكونات عمل الفول السوداني:-

2 كوب من الفول السوداني المحمص (غير مملح).

1-2 ملاعق كبيرة من زيت الفول السوداني أو زيت نباتي (اختياري).

رشة ملح (اختياري).

1-2 ملاعق صغيرة من العسل أو السكر (اختياري لتحلية المذاق).

طريقة عمل زبدة الفول السوداني:-

  • إذا لم يكن الفول السوداني محمصًا، يمكنك تحميصه في الفرن.
  • قومى بتسخين الفرن إلى 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت)، وضعى الفول السوداني في صينية مسطحة.
  • حمصيه لمدة 10-15 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون، مع تقليبه من حين لآخر.
  • ضعي الفول السوداني المحمص في معالج الطعام أو الخلاط.
  • ابدأى بطحن الفول السوداني على سرعة متوسطة.
  • في البداية سيكون الخليط مفتتًا، ثم سيتحول تدريجيا إلى عجينة سميكة.
  • إذا كان الخليط جاف جدا، يمكنك إضافة زيت الفول السوداني أو أي زيت نباتي بالتدريج حتى تصل إلى القوام المطلوب.
  • الزيت يساعد في جعل الزبدة أكثر نعومة وسهولة في الدهن.
  • إذا كنت تفضلين زبدة الفول السوداني حلوة، يمكنك إضافة العسل أو السكر حسب الذوق.
  • كما يمكنك إضافة رشة صغيرة من الملح لتعزيز النكهة.
  • استمرى في مزج المكونات حتى تحصل على قوام زبدة ناعمة، قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق، لذا كونى صبورة.
  • بعدها انقلى زبدة الفول السوداني إلى وعاء محكم الغلق واحفظيها في الثلاجة.
  • يمكنها الاحتفاظ بجودتها لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر.
زبدة الفول السوداني 

فوائد الفول السوداني 

والفول السوداني من المكسرات الاقتصادية الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز وقيمة غذائية عالية، ومن فوائد الفول السوداني:-

  • يعتبر الفول السوداني مصدرًا ممتازًا للبروتينات، حيث يحتوي على نسبة عالية منها مقارنة بالكثير من الأطعمة الأخرى، ويُعد البروتين ضروريًا لبناء وإصلاح الخلايا والأنسجة في الجسم، كما أنه مهم لنمو العضلات والحفاظ على الصحة العامة.
  • يحتوي الفول السوداني على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، والتي تعتبر دهون صحية للقلب، هذه الدهون تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الجسم وتعزز من مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، نتيجة لذلك، يمكن أن يقلل تناول الفول السوداني من خطر الإصابة بأمراض القلب.
  • يحتوي الفول السوداني على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، مثل فيتامين E والماغنيسيوم والنياسين والفولات، هذه العناصر الغذائية تساهم في تعزيز صحة الجلد، تقوية الجهاز العصبي، ودعم وظائف الدماغ.
     
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