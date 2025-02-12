الأربعاء 12 فبراير 2025
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صحة ومرأة

أسباب تدفعك لتناول الفول السوداني يوميا، تعرف عليها

الفول السوداني
الفول السوداني

 الفول السوداني يعتبر عنصرًا أساسيًا في المطبخ، وخاصة في شكل زبدة الفول السوداني، حتى مع اكتساب أنواع أخرى من المكسرات مثل اللوز والكاجو شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة.

وعلى عكس المكسرات مثل اللوز والجوز والفستق، ينمو الفول السوداني تحت الأرض، مما يجعله من البقوليات.

والفول السوداني، على الرغم من كونه من البقوليات من الناحية الفنية، هو من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تقدم فوائد صحية كبيرة، بما في ذلك فوائد صحة القلب، والتحكم في نسبة السكر في الدم وفقا لموقع Times of india. 

 

العناصر الغذائية في الفول السوداني


تحتوي حصة واحدة من الفول السوداني الخام غير المملح على 160 سعرة حرارية، و5 جرامات من الكربوهيدرات الإجمالية، و2.4 جرام من الألياف، و7 جرامات من البروتين، و14 جرامًا من الدهون الإجمالية، و3 ملجم من الصوديوم، و68 ميكروجرامًا من حمض الفوليك، و49 ملجم من المغنيسيوم، و196 ملجم من البوتاسيوم، و0.7 ملجم من الحديد. 

وتزيد عملية التحميص من محتوى الدهون بنحو 0.3 جرام لكل حصة ويمكن أن يحتوي الفول السوداني المملح على أكثر من 100 ملجم من الصوديوم لكل حصة.

وقد حددت الأبحاث الفول السوداني باعتباره "غذاءً وظيفيًا" نظرًا لمحتواه من مضادات الأكسدة، بما في ذلك الأحماض الفينولية والفلافونويد، والتي توجد أيضًا في الشاي الأخضر والأسود والتفاح وفول الصويا.

تحتوي قشور الفول السوداني على مستويات عالية بشكل خاص من المركبات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات. 

وقد ربطت الدراسات بين استهلاك المكسرات وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى كل من الرجال والنساء وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري لدى النساء.

خفض مستويات الكوليسترول


يوفر مزيج الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان في الفول السوداني فوائد لصحة القلب، بما في ذلك المساعدة في خفض مستويات الكوليسترول السيئ، كما يحتوي على النياسين (فيتامين ب 3)، وهو ضروري لوظائف القلب الصحية.


يحمي القلب


وجدت مراجعة علمية أن استهلاك حوالي 1.5 جم من الفول السوداني يوميًا لمدة 12 أسبوعًا ساعد في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية. 

كما تظهر مضادات الأكسدة الموجودة في الفول السوداني تأثيرات مضادة للالتهابات قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري


تشير الدراسات إلى أن المكسرات، بما في ذلك الفول السوداني، يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري وتحسين النتائج لأولئك الذين يعانون من مرض السكري بالفعل.

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ووجدت دراسة على وجه التحديد أن استهلاك زبدة الفول السوداني كان مرتبطًا عكسيًا بتطور مرض السكري من النوع 2. تُعزى التأثيرات المفيدة على التحكم في نسبة السكر في الدم إلى تركيبة الفول السوداني الغذائية، بما في ذلك الدهون الصحية والألياف والبوليفينول المفيدة والمعادن مثل المغنيسيوم والسيلينيوم.

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