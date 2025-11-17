6 خطوات للإبلاغ عن سرقة السيارات وإجراءاتها أون لاين، تعرف عليها

18 حجم الخط

تزامنا مع تكرار سرقة الموتوسيكلات والسيارات بالفترة الأخيرة، ترصد فيتو لقرائها، إجراءات الإبلاغ عن سرقة السيارات وكيفية الإبلاغ عنها أون لاين، وخطوات الإبلاغ عن سرقة الموتوسيكلات، في السطور التالية..





الإجراءات التي يجب على أصحاب السيارات اتابعها في حال سرقة سياراتهم



_عمل محضر سرقة بأقرب قسم شرطة

_أخذ رقم المحضر والذهاب به إلى مباحث المرور

_ تقوم ادارة المرور بعمل "إشارة نشر"، وهو ما يعني نشر بيانات السيارة المسروقة على جميع أجهزة الكمبيوتر في مصر، وبالتالي إذا وقفت السيارة في أي كمين وتم فحص رقمها بالأجهزة الحديثة مع ضباط المرور، سيتم التعرف عليها،

وبالتالي التحفظ عليها والقبض على سارقيها وبلاغ مالكها عن طريق رقم المحضر، كذلك إذا ارتاب أي مواطن في سيارة وقام بالإبلاغ عنها في أي قسم شرطة في مصر سيتم التعرف عليها.



_الذهاب للنيابة العامة وتقديم طلب إلى وكيل النيابة بمنحك جواب للمرور التابع له السيارة المسروقة بوقف التعامل على السيارة بأي شكل، إذ أنّ البعض يترك رخصة السيارة داخل السيارة نفسها

_ بالتالي إذا تم سرقتها؛ من الوارد أن يقوم السارق بعمل توكيل ويقوم ببيع السيارة لمشتري حسن النية، وقتها يقع مالك السيارة في مأزق، وقتها يستطيع المشتري حسن النية بنقل الملكية له دون فحص التوكيل ويتم استخراج رخصة باسمه، لكن إذ وجد في ملف السيارة جواب النيابة بوقف التعامل على السيارة سيتم التحفظ على السيارة وعلى المشتري، وسيتم التوصل لمالك السيارة عن طريق محضر السرقة.

_ ترك أرقام تليفوناتك في محضر السرقة حتى يمكن الوصول إليك



طرق الإبلاغ عن سرقة السيارات أون لاين

_الإبلاغ عن سرقة سيارات المواطنين بوزارة الداخلية، على الرقم "4268822".

_وفور الاتصال بالرقم يرد عليك أحد مسئولى الخدمة، والذى يقوم بتحرير المحضر، والاستفسار عن بيانات السيارة، وبيانات صاحبها، وتفاصيل عملية السرقة.



_بعدها يتم التواصل مع صاحب البلاغ، وإعلامه بسير التحقيقات ونتيجتها، حتى الوصول إلى الجُناة وإعادة السيارة المسروقة.

خطوات الإبلاغ عن سرقة الموتوسيكلات

_ تحرير محضر في قسم الشرطة التابع للمنطقة التي وقعت فيها السرقة، موضحًا كل تفاصيل الواقعة.

_تقوم الشرطة بتفريغ الكاميرات في محيط الحادث لمعرفة ملابسات السرقة، مع الاستماع لأقوال الشهود إن وجدوا.

_ إذا كانت الدراجة مسجلة، يتم إخطار إدارة المرور بصورة من المحضر لتعميم بياناتها على جميع الإدارات والمنافذ.

_التعرف على المشتبه بهم: تعرض الشرطة على المجني عليه صور وأوصاف بعض المسجلين الخطرين في المنطقة لاحتمال التعرف على الجاني.

_تحديد بيانات الدراجة: في حالة عدم تسجيلها، يتم تحديد اللون والماركة ورقم الشاسيه لتسهيل عملية البحث.

_استخدام أجهزة الكشف الحديثة: يمتلك رجال المرور أجهزة متطورة يمكنها كشف هوية الدراجة حتى لو تم طمس أو تغيير لوحتها المعدنية.

_استرداد الدراجة بعد الضبط: بمجرد ضبط الجناة، تُرسل الدراجة إلى قسم الشرطة، ويتم تسليمها رسميًا إلى مالكها بعد إثبات الملكية.



