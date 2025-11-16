المشدد 6 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في الأزبكية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب الإكراه وحيازة سلاح أبيض مطواة وسلاح ناري بمنطقة الأزبكية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين سرقوا المبلغ النقدى والهاتف المحمول المبينين بالأوراق والمملوكين للمجني عليهما ج. س. تاجر، وا. م. موظف، وكان ذلك ليلًا في الطريق العام وبطريق الإكراه، حيث تسبب الاعتداء في إصابة المجني عليهما بجروح.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين استوقفوا المجني عليهما حال سيرهما بالطريق العام، وأمروهما بإخراج ما معهما من هاتف محمول ومبالغ مالية، وعندما رفضا ترك ممتلكاتهما اعتدوا عليهما ضربا فأحدثا بهما عدة إصابات في أنحاء جسدهما، واستولوا على متعلقاتهما.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 عاطلين، لشخصين منهما معلومات جنائية.

واعترفوابأنهم اعتادوا على السرقات بهدف أخذ المال وشراء المخدرات وسرقة المجني عليهم، وأرشدوا عن المبلغ المسروق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

