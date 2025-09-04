من النيابة إلى الجوازات، السيناريو الكامل لعقوبة الأجنبي المتهم بسرقة السيارات

في الأيام الأخيرة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بواقعة سرقة سيارات أثارت دهشة المصريين، بعدما تبين أن وافدًا من إحدى الجنسيات تمكن من ابتكار طرق وصفت بالغريبة وغير المألوفة، مستخدمًا حيلًا بدائية لكنها فعّالة في سرقة السيارات، ومع حالة الارتياح التي واكبت سرعة القبض عليه بواسطة الجهات الأمنية المعنية، لكن القضية أعادت إلى الواجهة سؤالًا قانونيًا مهمًا: ما الذي ينتظر الأجنبي الذي يرتكب جرائم سرقة داخل الأراضي المصرية.

موقف القانون المصري من جرائم الأجانب

القانون المصري لا يفرق بين مواطن وأجنبي في مسألة العقوبة، فالجريمة تبقى جريمة بصرف النظر عن جنسية مرتكبها. وطبقًا لقانون العقوبات، فإن سرقة السيارات تندرج تحت بند السرقة المشددة كونها متعلقة بوسائل نقل، وغالبًا ما تتراوح العقوبة بين الحبس المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة، تبعًا للملابسات وظروف الواقعة، مثل ما إذا كانت السرقة تمت بالتحايل أو باستخدام أدوات معدة للجريمة.

بمجرد ضبط الجاني، تبدأ الإجراءات من تحرير محضر رسمي وإحالته للنيابة العامة، حيث يواجه تهم السرقة وفق نصوص المواد 311 و316 مكرر من قانون العقوبات. وإذا تبين أن المتهم أجنبي، يعامل أمام القضاء المصري مثل أي متهم آخر، ويحاكم داخل مصر أولًا.

لكن الملف لا يغلق عند هذا الحد؛ إذ عادةً ما تخطر وزارة الخارجية وسفارة المتهم بالتطورات، وبعد انتهاء فترة العقوبة قد يرحل خارج البلاد بقرار من مصلحة الجوازات والهجرة تطبيقًا لقانون دخول وإقامة الأجانب.

موقف الإنتربول من ضبط الجناة الأجانب

الخبراء القانونيون يشددون على أن خطورة مثل هذه القضايا لا تتوقف عند حدود الجريمة ذاتها، بل تتعلق كذلك بتأثيرها على الأمن المجتمعي وصورة الوافدين في مصر، ولهذا تميل المحاكم إلى توقيع عقوبات رادعة حفاظًا على الردع العام، وفي حالات معينة، إذا ارتبطت الجريمة بشبكات إجرامية عابرة للحدود، قد تدخل أجهزة أمنية أخرى على خط القضية مثل الإنتربول أو التعاون القضائي الدولي.

يمكن القول أن القضية الراهنة، وإن كانت واحدة من وقائع فردية، إلا أنها تضعنا أمام تحدي مزدوج، تأمين الشارع المصري ضد الجرائم المستحدثة، والتعامل القانوني العادل مع الأجانب الذين يخرقون القوانين.

