حريق يلتهم محل أخشاب بالقرب من نادي الزهور بالقاهرة (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق نشب داخل محل للأخشاب والجبس بورد بجوار نادي الزهور، بالقاهرة، من خلال الدفع بـ 3 سيارات إطفاء.

وبالفحص تبين أن النيران التهمت كافة محتويات المحل.

وتواصل قوات المعمل الجنائي،فحص آثار الحريق عقب الانتهاء من عمليات التبريد للوقوف على ملابسات الحادث.

وتواصل قوات المباحث الاستماع لشهود العيان وفرض كردوان حول آثار الحريق للتأكد من عدم تجديده

و تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

