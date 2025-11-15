إخماد حريق اندلع في برج سكني بمنطقة كعابيش دون إصابات

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق اندلع داخل برج سكني بمنطقة كعابيش بالهرم، دون وقوع إصابات.

وأشارت التحريات الأولية أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي في أحد الأجهزة الكهربائية الموجودة بإحدى الشقق السكنية بالبرج.

ويواصل فريق المعمل الجنائي فحص آثار الحريق والمعينة للوقوف علي ملابساته، عقب انتهاء المطافئ من عمليات التبريد.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالحريق، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مصحوبة بسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة وتبين أن النيران شبت فى شقة وتم إخمادها دون وقوع إصابات.

ويجري رجال المباحث التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.