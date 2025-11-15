السبت 15 نوفمبر 2025
حوادث

إخماد حريق اندلع في برج سكني بمنطقة كعابيش دون إصابات

الشيطرة علي حريق
الشيطرة علي حريق ببرج سكني في الهرم،فيتو
تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق اندلع داخل برج سكني بمنطقة كعابيش بالهرم،  دون وقوع إصابات.

وأشارت التحريات الأولية أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي في أحد الأجهزة الكهربائية الموجودة بإحدى الشقق  السكنية بالبرج.

ويواصل فريق المعمل الجنائي فحص آثار الحريق والمعينة للوقوف علي ملابساته، عقب انتهاء المطافئ من عمليات التبريد.
 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالحريق، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن  مصحوبة بسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة وتبين أن النيران شبت فى شقة وتم إخمادها دون وقوع إصابات.

ويجري رجال المباحث  التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

txt

