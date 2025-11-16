الأحد 16 نوفمبر 2025
خارج الحدود

حريق ضخم يلتهم مركزًا لوجستيًا للملابس في كوريا الجنوبية (فيديو)

نشب حريق ضخم، السبت، في إحدى مقاطعات كوريا الجنوبية، أتى بالكامل على أحد المراكز اللوجستية في البلاد.

وذكرت مصادر أمنية أن الحريق اندلع في مستودع لوجستي لتوزيع الملابس في مقاطعة "تشونجتشينج" (Chongqing) في كوريا الجنوبية.

وأشارت المصادر إلى أن المركز كان مليئًا بالملابس؛ ما أدى إلى تسريع تمدد ألسنة اللهب واتساع دائرة الحريق وتعقيد جهود الإطفاء.


وتداولت حسابات وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا توثق حريق "تشونغتشينغ" المروع الذي التهم المركز المذكور.

وأعلنت السلطات استجابة من المستوى الثاني، وأرسلت نحو 120 من معدات الإطفاء و300 فرد و8 طائرات هليكوبتر للسيطرة على الحريق.

وأشارت مصادر محلية إلى أن خدمات الطوارئ نشرت نحو 63 فرقة إطفاء و129 عامل إنقاذ من جميع أنحاء المنطقة.


وحثت السلطات في "تشونجتشينج" السكان على البقاء بعيدا عن الموقع؛ لأن الوضع لا يزال خطيرًا.

وذكرت صحيفة "تشوسون" أن الموقع المنكوب عبارة عن مركز توزيع لشركة (إي لاند فاشون)، ويقع في مدينة "تشيونان".

وأشارت الصحيفة الكورية الجنوبية إلى أن المركز المحترق يعتبر أحد أكبر مستودعات الخدمات اللوجستية في كوريا الجنوبية.
 

