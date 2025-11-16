حريق ضخم يلتهم مركزًا لوجستيًا للملابس في كوريا الجنوبية (فيديو)

18 حجم الخط

نشب حريق ضخم، السبت، في إحدى مقاطعات كوريا الجنوبية، أتى بالكامل على أحد المراكز اللوجستية في البلاد.

وذكرت مصادر أمنية أن الحريق اندلع في مستودع لوجستي لتوزيع الملابس في مقاطعة "تشونجتشينج" (Chongqing) في كوريا الجنوبية.

وأشارت المصادر إلى أن المركز كان مليئًا بالملابس؛ ما أدى إلى تسريع تمدد ألسنة اللهب واتساع دائرة الحريق وتعقيد جهود الإطفاء.

🇰🇷Massive fire broke out at logistic center of E-Land Fashion in the city of Cheonan, South Korea.



The fire started around 6am on Saturday Nov. 15, and contained around 3pm.

No casualties reported. pic.twitter.com/fDv6SBpwWR November 15, 2025



وتداولت حسابات وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا توثق حريق "تشونغتشينغ" المروع الذي التهم المركز المذكور.

وأعلنت السلطات استجابة من المستوى الثاني، وأرسلت نحو 120 من معدات الإطفاء و300 فرد و8 طائرات هليكوبتر للسيطرة على الحريق.

وأشارت مصادر محلية إلى أن خدمات الطوارئ نشرت نحو 63 فرقة إطفاء و129 عامل إنقاذ من جميع أنحاء المنطقة.

🚨MASSIVE WAREHOUSE FIRE RIPS THROUGH🇰🇷 SOUTH KOREA FASHION LOGISTICS CENTER



A huge blaze has erupted at E-Land Fashion’s distribution center in Cheonan, one of South Korea’s biggest logistics warehouses, according to Chosun.



🔹The facility was packed with clothing, which is… pic.twitter.com/HDeseEU6Fr — Info Room (@InfoR00M) November 15, 2025



وحثت السلطات في "تشونجتشينج" السكان على البقاء بعيدا عن الموقع؛ لأن الوضع لا يزال خطيرًا.

وذكرت صحيفة "تشوسون" أن الموقع المنكوب عبارة عن مركز توزيع لشركة (إي لاند فاشون)، ويقع في مدينة "تشيونان".

وأشارت الصحيفة الكورية الجنوبية إلى أن المركز المحترق يعتبر أحد أكبر مستودعات الخدمات اللوجستية في كوريا الجنوبية.



