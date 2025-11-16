حارسا المغرب ينافسان على جائزة الأفضل في أفريقيا 2025

18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن القائمة النهائية لحراس المرمى المرشحين لجائزة أفضل حارس في أفريقيا 2025.

وضمت القائمة ثنائي منتخب المغرب ياسين بونو ومنير المحمدي ورونوين ويليامز حارس مرمى منتخب جنوب أفريقيا ونادي صن داونز.

وتألق ياسين بونو مع الهلال السعودي ومنتخب المغرب، كما تألق أيضا منير المحمدي مع نادي نهضة بركان وقاده للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

