وزير دفاع الاحتلال: قوات دولية ستتولى تفكيك قدرات حماس في غزة

18 حجم الخط

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس إن قوات دولية ستتولى مهمة تفكيك القدرات العسكرية لحركة حماس في غزة، في إشارة إلى تصور إسرائيلي جديد لإدارة المرحلة التالية في القطاع.

تقدم في عملية هدم الأنفاق

وأوضح كاتس أن عملية تدمير أنفاق حماس داخل غزة "تتقدم بشكل جيد"، مؤكدًا أن الجيش يواصل العمل على استهداف البنية التحتية تحت الأرض باعتبارها أحد أهم عناصر قوة الحركة.

رسائل تتعلق بمرحلة ما بعد الحرب

وتأتي تصريحات كاتس في سياق مناقشات إسرائيلية حول شكل وترتيبات ما بعد الحرب، في ظل تزايد الحديث عن دور أطراف دولية في إدارة أو مراقبة الأوضاع داخل القطاع.

أفاد موقع واللا العبري اليوم الأحد، نقلا عن مسئولين أمنيين إسرائيليين، بأن حركة حماس تعزز مواقعها من جديد وتستعيد الحكم تدريجيا في غزة.



لن تكون هناك دولة فلسطينية



قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد: سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق.

وأضاف وزير جيش الاحتلال: سياستنا واضحة بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية.. جيشنا سيبقى على قمة جبل الشيخ وفي المنطقة الأمنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.