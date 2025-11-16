الأحد 16 نوفمبر 2025
إعلام عبري: حماس تعزز مواقعها من جديد وتستعيد الحكم تدريجيا في غزة

أفاد موقع واللا العبري اليوم الأحد، نقلا عن مسئولين أمنيين إسرائيليين، بأن حركة حماس تعزز مواقعها من جديد وتستعيد الحكم تدريجيا في غزة.

 

لن تكون هناك دولة فلسطينية

 قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد: سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق.

وأضاف وزير جيش الاحتلال: سياستنا واضحة بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية.. جيشنا سيبقى على قمة جبل الشيخ وفي المنطقة الأمنية.

جيش الاحتلال ينفذ حملة اقتحامات واسعة في مدن الضفة الغربية

نفذت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل السبت، حملة اقتحامات واسعة ومتزامنة في العديد من مدن وبلدات الضفة الغربية، تخللتها مواجهات وحملة اعتقالات بين الشبان الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس من عدة جهات، واندلعت مواجهات في مخيم عسكر القديم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، باتجاه المواطنين".

وأضافت أن "القوات الإسرائيلية اقتحمت أحياء رأس العين، والباشا، والبلدة القديمة ومحيطها، وأن أحد الفتية قتل وأصيب آخر، فجر الأحد، خلال اقتحام مخيم عسكر القديم، شرقي نابلس".

