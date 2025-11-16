18 حجم الخط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لا يمكن التخلي عن مرحلة تحويل غزة إلى منطقة منزوعة السلاح ونناقش ذلك في المجلس الوزاري المصغر.



نتنياهو: لا أعرف إلى متى يستمر وقف إطلاق النار في غزة



وأضاف نتنياهو: لا أعرف إلى متى سيستمر وقف إطلاق النار في غزة.

وفي السياق ذاته نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر مطلع قوله: تم تمهيد الطريق لتمرير مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، غدا الاثنين، في مجلس الأمن.

مجلس الأمن يستعد للقرار المشروع الأمريكي بشأن غزة

وأكد المصدر، أن روسيا والصين ستمتنعان عن التصويت ولن تستخدما حق النقض (الفيتو).

ويصوت مجلس الأمن الدولي، الإثنين، على مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الجمعة.

ودعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها من بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا الجمعة، مجلس الأمن إلى "الإسراع" بتبني مشروع القرار.

وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأمريكي الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعًا".

وأطلق الأمريكيون رسميا الأسبوع الماضي مفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي، الذي يضم 15 عضوا بشأن نص يشكل متابعة لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحماس، وتأييدا لخطة ترامب.

وقالت واشنطن وشركاؤها في البيان: "نؤكد أن هذا جهدٌ صادق، وأن الخطة تُوفر مسارا عمليا نحو السلام والاستقرار، ليس بين الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، بل بالنسبة الى المنطقة بأسرها".

يرحب مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، الخميس، بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على ان تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.

ويُخول القرار الدول الأعضاء تشكيل "قوة استقرار دولية موقتة" تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.

وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

مشروع روسي منافس للمشروع الأمريكي

وجاء البيان المشترك الصادر الجمعة في وقت وزعت روسيا مشروع قرار منافسا على أعضاء مجلس الأمن، لا ينص على إنشاء مجلس سلام أو الانتشار الفوري لقوة دولية في غزة، وفقا للنص الذي اطلعت عليه فرانس برس الجمعة.

يرحب المشروع الروسي "بالمبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار" ولكنه لا يُسمي ترامب.

