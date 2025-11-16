تراجع الأسواق الخليجية مع تبدد آمال خفض الفائدة الأمريكية

18 حجم الخط

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية عند نهاية تداولات اليوم الأحد، بعد أن خيب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الآمال في خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، بحسب رويترز.

انتهى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي، لكنه خلّف فجوة كبيرة في البيانات، تاركًا الاحتياطي الفيدرالي والمتداولين دون صورة واضحة قبل اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية.

تبدد الآمال بعد تردد خفض الفائدة الأمريكية

تبددت الآمال بعد أن تبنى عدد متزايد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي موقفا أكثر حذرًا بشأن مواصلة السياسة النقدية التيسيرية، مشيرين إلى استمرار التضخم وقوة سوق العمل على الرغم من خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

تظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي أن توقعات السوق بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل قد انخفضت إلى ما يقرب من 46%، مقارنةً بـ 50% قبل أيام قليلة.

تربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار، وعادة ما تتبع السعودية والإمارات وقطر أي تغييرات في السياسة النقدية الأمريكية.

مؤشرات الأسواق الخليجية

انخفض المؤشر السعودي بنسبة 1.12% ليسجل تراجعه الثالث على التوالي، متأثرًا بانخفاض أسهم مصرف الراجحي بنسبة 0.7%، وتراجع أسهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، بنسبة 1.3%، كما انخفضت أسهم أرامكو السعودية بنسبة 1.1%.

في قطر، انخفض المؤشر بنسبة 1%، إذ سجلت جميع أسهمه تقريبًا انخفاضًا، بما في ذلك شركة قطر للصناعات البتروكيماوية، التي انخفضت أسهمها بنسبة 2.3%.

في حين تراجعت السيولة إلى 218.74 مليون ريال، وتراجعت أحجام التداول عند 82.97 مليون سهم، مقارنة مع 124 مليون سهم في جلسة الخميس الماضي، وتم تنفيذ 14.52 ألف صفقة، مقابل 21.74 ألف.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبحرين على انخفاض بنسبة 0.2%، وأغلق المؤشر الرئيسي لعُمان على انخفاض بنسبة 1.2%.

خسر المؤشر الرئيسي للكويت 0.6%، وبلغت قيمة التداول 96.53 مليون دينار، وزعت على 453.60 مليون سهم، بتنفيذ 24.12 ألف صفقة.

أما أسواق الإمارات، سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، فهما في العطلة الأسبوعية.

