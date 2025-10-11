الأسواق الخليجية تواصل تباين الأداء في أسبوع، ومكاسب قوية لبورصتي الإمارات والسعودية

رصدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق المالية الخليجية خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة استمرار تأثرها باتجاهات المتعاملين خلال موسم إعلان نتائج أعمال الربع الثالث من 2025، وسط حالة من الترقب والتباين في المؤشرات.

سوق دبي يواصل الصعود للأسبوع الثاني

في الإمارات، واصل سوق دبي المالي مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومًا بأداء قوي لعدد من الأسهم القيادية، حيث ربح السوق نحو 7 مليارات درهم، مع تسجيل المؤشر العام ارتفاعًا بنسبة 1.09% خلال 5 جلسات تداول.

أبوظبي تربح 20 مليار درهم

في المقابل، سجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ارتفاعًا بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 10113.91 نقطة، مضيفًا نحو 20 مليار درهم إلى القيمة السوقية للأسهم المُدرجة.

السعودية تسجل مكاسب بدعم من ارتفاع السيولة

في المملكة العربية السعودية، واصل المؤشر العام لبورصة تداول ارتفاعه بنسبة 0.76%، ليصل إلى 11,583.31 نقطة، مضيفًا 87.59 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق.

كما ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المُدرجة إلى 9.403 تريليون ريال، وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية 28.96 مليار ريال، مقارنة بـ33.18 مليار ريال في الأسبوع السابق، مع أحجام تداول بلغت 1.74 مليار سهم.

بورصة الكويت تتباين.. وتراجع محدود في السوق الأول

في الكويت، شهدت مؤشرات البورصة أداءً متباينًا، حيث خالف مؤشر السوق الأول الاتجاه الصعودي لباقي المؤشرات، مسجلًا تراجعًا بنسبة 0.15% عند مستوى 9301.65 نقطة.

بينما سجل مؤشر السوق العام ارتفاعًا هامشيًا بنسبة 0.08% ليغلق عند 8780.1 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1% إلى 8428.42 نقطة، كما ارتفع الرئيسي 50 بنسبة 1.62% إلى 8744.62 نقطة.

وأنهت القيمة السوقية للأسهم الكويتية تعاملات الأسبوع عند 52.51 مليار دينار كويتي، وسط ارتفاع في قيم التداولات إلى 786.07 مليون دينار، وبكمية تداول بلغت 4.76 مليارات سهم من خلال 203.31 ألف صفقة.

وأوضحت حنان رمسيس أن الأسواق الخليجية ما زالت تحت ضغط نتائج أعمال الشركات وعمليات إعادة التمركز من قبل المستثمرين، إلا أن بوادر تعافٍ ظهرت في بعض المؤشرات، لا سيما في الإمارات والسعودية، في حين يظل الحذر هو المسيطر على سلوك المستثمرين ببعض الأسواق الأخرى كالكويت.

وأكدت أن استقرار أسعار النفط نسبيًا، واستمرار السيولة الأجنبية، قد يمنح الأسواق دفعة إضافية خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع اقتراب نهاية موسم النتائج وبدء وضوح الرؤية بشأن الاتجاهات المالية للشركات القيادية.

