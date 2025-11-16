زيدان يرفض تدريب الريال وباريس ومان يونايتد من أجل قيادة هذا الفريق

18 حجم الخط

كشف الإعلامي الرياضي الشهير خوسيه فيليكس دياز، عن حقيقة التقارير التي أشارت إلى اقتراب عودة زين الدين زيدان لمقاعد تدريب فريق ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما أكد المدرب الفرنسي اقتراب عودته لعالم التدريب.

زيدان غائب عن التدريب منذ 2021

ولا يرتبط زيدان بأي فريق منذ رحيله عن تدريب ريال مدريد في 2021 بعد انتهاء ولايته الثانية، قبل أن تظهر شائعات عن عودة محتملة إلى الميرنجي، في ظل أنباء عن وجود أزمة كبيرة في غرفة ملابس الفريق الملكي بين اللاعبين والمدرب الحالي تشابي ألونسو.

وسُئل زيدان مؤخرًا عن إمكانية توليه تدريب أحد الفرق، فأجاب: "قريبًا جدًا"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، وهو ما ربطته الجماهير بإمكانية عودته لقيادة ريال مدريد.

وقاد زيدان ريال مدريد في فترتين، الأولى من 2016 إلى 2018، والثانية من 2019 إلى 2021، وحقق خلالهما 11 لقبًا.

زين الدين زيدان بعيدا عن حسابات ريال مدريد

لكن فيليكس دياز، عبر صحيفة "آس"، أوضح في تقرير له أن تقارير عودة زيدان كبديل محتمل للمدرب تشابي ألونسو ليست صحيحة على الإطلاق، وأن النادي لم يفكر في أي بديل للمدرب الحالي.

وشدد على أن "العلاقة بين زيدان وإدارة الميرنجي جيدة، لكن التفكير في عودة العمل بينهما ما زال بعيدًا جدًا".

زيدان يرفض باريس ومانشستر يونايتد من أجل منتخب فرنسا

وأضاف: "زيدان سيضطر للانتظار حتى نهاية كأس العالم 2026 للعودة إلى مقعد التدريب، حيث سيتم تعيينه مدربًا جديدًا لمنتخب فرنسا فور انتهاء المونديال، الذي تستضيفه أمريكا وكندا والمكسيك، خلفًا للمدرب الحالي ديدييه ديشامب".

وأشار التقرير إلى أن زيدان جعل قيادة فرنسا هدفًا رئيسًا له منذ الرحيل عن ريال مدريد، ما جعله يرفض مجموعة عروض مغرية من أندية كبرى، أبرزها مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

ديشامب يغادر منتخب فرنسا صوب الدوري السعودي

كما أوضحت "آس" أن ممثلي ديشامب بدؤوا البحث عن منصب تدريبي في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.

ويؤمن ديشامب أن ما قدمه من نجاحات مع منتخب فرنسا على مدار أكثر من عقد سيكون مفتاحًا لنجاحه في دوري روشن للمحترفين.



