بعد إعلان عودته للتدريب، 3 وجهات محتملة أمام زين الدين زيدان

اقترب الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، من العودة لعالم التدريب بعد فترة طويلة من رحيله عن قيادة ريال مدريد.

وارتبط النجم الفرنسي بأكثر من وجهة، منذ ذلك الحين، مثل، منتخب فرنسا، ومانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، وليفربول، بل وارتبط بإمكانية العودة إلى تدريب الملكي.

قريبا جدا سيعود زين الدين زيدان للتدريب

أعاد الأسطورة الفرنسي إشعال النقاش الدائر بشأن منصبه التدريبي القادم بعد تأكيده أن عودته إلى مقاعد التدريب باتت قريبة، ففي حديثه خلال حفل خيري، سُئل الفائز بكأس العالم 1998 مرة أخرى عن نواياه، وكانت إجابته قصيرة لكنها حاسمة: "سيحدث قريبا.. قريبا جدا".

وعلى الرغم من العروض العديدة التي تلقاها، ظل زيدان صبورًا ومتأنيًا، وقد دفع صمته في السنوات الأخيرة البعض إلى التساؤل عما إذا كان قد يبتعد بشكل دائم. ومع ذلك، فإن تصريحه الأخير يشير إلى أن تلك اللحظة تقترب أخيرا.

3 وجهات محتملة أمام زيدان

وهناك 3 وجهات هي الأقرب لاستقبال العودة المنتظرة للأسطورة زيدان، وهم، منتخب فرنسا وريال مدريد وليفربول.

