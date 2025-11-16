قبطية تفوز بالعمرة في قرعة للتضامن

18 حجم الخط

أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قرعة لاختيار 10 من أعضاء الفريق الميداني المشارك في تنفيذ المسح الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية، وذلك للفوز برحلة عمرة تقديرًا لجهودهم.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية اليوم بديوان وزارة التضامن الاجتماعي.

وخلال إجراء السحب، أعلنت إحدى الرائدات الاجتماعيات مسيحية الديانة عن رغبتها في المشاركة في سحب القرعة متمنية أن تفوز زميلتها التي تشتاق لزيارة بيت الله الحرام.

وللمفارقة سحبت الرائدة الاجتماعية اسمًا لسيدة مسيحية أخرى، فما كان من وزيرة التضامن الاجتماعي إلا أن منحت زميلتها المسلمة فرصة عمرة، تقديرًا لقيم المحبة والتآخي بينهما.

وقررت الوزيرة منحها مكافأة مالية تعادل قيمة العمرة، وتوالت المواقف الإنسانية حيث استأذنت سيدتان من الفائزين برحلة العمرة لإهدائها إلى أمهاتهم ووافقت الوزيرة وسط مشاعر سعادة.

جاء ذلك خلال مؤتمرًا صحفيًا عقدته وزارة التضامن الاجتماعي لإعلان نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية الذي أجرته الوزارة بداية من 29 يونيو الماضي واستمر حتى 23 أكتوبر الماضي.

