أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 249 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 249، الصادر في 6 نوفمبر 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة التضامن الاجتماعي.

 

وجاءت أبرز القرارات كالتالي: 
-قرار وزارة العمل رقم 214 لسنة 2025، بشأن النسخة المعتمدة لعقد العمل، وتعريف عقد العمل وكتابته وإيداعه، على أن يتضمن تاريخ بداية العقد، وأسم صاحب العمل، واسم العامل ومؤهله ومهنته، وطبيعة ونوع ومحل العمل.


-قرار وزارة التربية والتعليم رقم 239 لسنة 2025، بشأن حافز التفوق الرياضى، حيث يتم منح الطالب والطالبات الحاصلين على بطولات أو دورات رياضية بالسنة النهائية بمرحلة التعليم الثانوي، وما يعادلها من الشهادات الأجنبية من داخل جمهورية مصر العربية، شهادة التفوق الرياضي، وذلك عند تحقيقهم، خلال فترة دراستهم فى أى من الصفين: (الثانى– الثالث)، بمرحلة التعليم الثانوي: (عام- فني) لنفس اللعبة، وما يعادلها من الشهادات الأجنبية من داخل جمهورية مصر العربية، وتضاف درجات التفوق الرياضى إلى المجموع الكلي.
-قرارات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لعدد (21) قرية (أبو شروف، بهى الدين بمركز سيوة، الشرنبية بمركز الضبعة، الشمامة، أوالد جبريل مركز الحمام، أبو مرقيق الزيات، الجراولة، علوش أوالد مرعى، حالزين، أبو لهو قبلى جنوبي، السوينات، أبو لهو بحرى،  سيدى حنيش بمركز مطروح، الفاخري، أبو مزهود، الظافر، الزوايدة بمركز سيدى براني، أبو زريبة، بقبق بمركز السلوم) بمحافظة مطروح.

 


قرار وزارة الإسكان والمرافق بأن يتم العمل بمعايير التخطيط والتصميم المعمارى للمقابر الجديدة وتطوير المقابر القائمة.


-قرارات وزارة التضامن الاجتماعى، بزوال تعدي بالقوة الجبرية على قطعة أرض وعقار بشارع المسلة بمصر الجديدة بالقاهرة، وزوال التعدي السابق من المجلس السابق لجمعية نادى النوبة العام بالتحرير.


 

الجريدة الرسمية