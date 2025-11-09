أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 251 بجريدة الوقائع المصرية

18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 251، الصادر في 9 نوفمبر 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق، ومحافظات الدقهلية والشرقية والبحر الأحمر.



-قرارات وزارة الداخلية بشأن الإذت لـ 43 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. ورد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا. وسحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا وتجنسهم بالجنسية الأجنبية.

-وقرارات وزارة الإسكان والمرافق، باعتماد تعديل التصميم العمرانى لقطعة األرض بمساحة 74٫36 فدان بما يعادل 312312م2 بمدينة بنى سويف الجديدة المخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لإقامة مشروع إسكان تعاونى.

وقرار اعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض المقننة بمساحة 2٫66 فدان بما يعادل 11200٫164م2 الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد المخصصة لـ ياسر محمد محمد سعودى لإقامة مشروع عمرانى متكامل.

-وقرار محافظة الدقهلية باعتماد المخطط التفصيلى لمدينة جمصة، طبقا للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد لمدينة جمصة.

-وقرار محافظة البحر الأحمر بتعديل القرار رقم 707 لسنة 2023 ليصبح على النحو التالي: يسحب قرار اللواء المحافظ رقم ١٥٠ لسنة ۲۰۰۰ بشأن اعتماد التقسيم المقدم من قرية الأولدفيك بمدينة الغردقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.