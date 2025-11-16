رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 46 (تابع)، الصادر في 13 نوفمبر 2025، قرارين جديدين لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تعيين نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، واستنزال قطعتي أرض من حدود محمية وادي العلاقي.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4177 لسنة 2025، بشأن تعيين الدكتور أحمد عبد السلام عبد العزيز عفيفى، نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4184 لسنة 2025، بشأن الموافقة على استنزال قطعتى الأرض من حدود محمية وادى العلاقى الصادر بشأنها قرارا رئيس مجلـس الـوزراء رقمـا 945 لـسنة 1989، و2378 لسنة 1996، وهما:

قطعة أرض بمساحة 2881.53 فدان تقريبًا تعادل 12104852 متر مربع، ويرمز لها بالحرف (أ).

وقطعة أرض بمساحة 711.08 فدان تقريبًا تعادل 2987146 متر مربع، ويرمز لها بالحرف (ب)





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.