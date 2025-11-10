الإثنين 10 نوفمبر 2025
إقبال المواطنين على لجنة مصر الخير بانتخابات النواب في سوهاج (فيديو )

جانب من عملية التصويت
شهدت لجنة مصر الخير بمركز دار السلام فى محافظة سوهاج، بعد ظهر اليوم الإثنين، توافد أعداد كبيرة من الناخبين، خاصة من كبار السن والسيدات، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب وسط أجواء من الهدوء والتنظيم، وتأمين مكثف من قوات الشرطة التي انتشرت لتأمين اللجان وضمان سير العملية الانتخابية دون أي معوقات. 

انتخابات مجلس النواب 2025

وأكد عدد من الناخبين أن مشاركتهم تأتي من منطلق حرصهم على دعم الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية، بينما أشار بعض الشباب إلى أهمية اختيار المرشح القادر على تمثيل الدائرة والدفاع عن مصالح المواطنين داخل البرلمان.

الاستحقاق الدستوري انتخابات مجلس النواب سير العملية الانتخابية لجان انتخابات النواب كبار السن والسيدات

