إقبال المواطنين على لجنة مصر الخير بانتخابات النواب في سوهاج (فيديو )

شهدت لجنة مصر الخير بمركز دار السلام فى محافظة سوهاج، بعد ظهر اليوم الإثنين، توافد أعداد كبيرة من الناخبين، خاصة من كبار السن والسيدات، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب وسط أجواء من الهدوء والتنظيم، وتأمين مكثف من قوات الشرطة التي انتشرت لتأمين اللجان وضمان سير العملية الانتخابية دون أي معوقات.

انتخابات مجلس النواب 2025

وأكد عدد من الناخبين أن مشاركتهم تأتي من منطلق حرصهم على دعم الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية، بينما أشار بعض الشباب إلى أهمية اختيار المرشح القادر على تمثيل الدائرة والدفاع عن مصالح المواطنين داخل البرلمان.

