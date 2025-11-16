محمد أبو الغار يحصد لقب بطولة الصين المفتوحة للإسكواش
حصد محمد أبو الغار لاعب المنتخب الوطني للإسكواش، لقب بطولة الصين المفتوحة، بعد الفوز على زميله يوسف إبراهيم في المباراة النهائية بنتيجة (3-2).
كما توجت أمينة عرفي لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش، بلقب بطولة الصين المفتوحة، بعد الفوز على اليابانية ساتومي واتانابي في المباراة النهائية بنتيجة (3-1).
وتأهلت أمينة عرفي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على أوليفيا ويفر في الدور قبل النهائي.
وتشهد منافسات النهائي المباريات التالية:
نهائي الرجال
يوسف إبراهيم × محمد أبو الغار انتهت بفوز أبو الغار
نهائي السيدات
أمينة عرفي × ساتومي واتانابي - انتهت بفوز أمينة عرفي
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا