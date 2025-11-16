الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد أبو الغار يحصد لقب بطولة الصين المفتوحة للإسكواش

يوسف إبراهيم، فيتو
حصد محمد أبو الغار لاعب المنتخب الوطني للإسكواش، لقب بطولة الصين المفتوحة، بعد الفوز على زميله يوسف إبراهيم في المباراة النهائية بنتيجة (3-2).

كما توجت أمينة عرفي لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش، بلقب بطولة الصين المفتوحة، بعد الفوز على اليابانية ساتومي واتانابي في المباراة النهائية بنتيجة (3-1).

وتأهلت أمينة عرفي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على أوليفيا ويفر في الدور قبل النهائي.

وتشهد منافسات النهائي المباريات التالية:

نهائي الرجال

يوسف إبراهيم × محمد أبو الغار انتهت بفوز أبو الغار

نهائي السيدات

أمينة عرفي × ساتومي واتانابي - انتهت بفوز أمينة عرفي

محمد ابو الغار امينة عرفى بطولة الصين المفتوحة ساتومي واتانابي يوسف إبراهيم

