السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

5 مصريين في نصف نهائي بطولة الصين المفتوحة للإسكواش

أمينة عرفي لاعبة
أمينة عرفي لاعبة منتخب الإسكواش
18 حجم الخط

تأهل 5 لاعبين مصريين لنصف نهائي منافسات بطولة الصين المفتوحة للإسكواش، المقامة حاليا في الصين بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

ووصل للدور قبل النهائي كل من:

الرجال: محمد أبو الغار - محمد زكريا - يوسف إبراهيم

السيدات: هانيا الحمامي - أمينة عرفي

وتشهد منافسات الدور قبل النهائي المباريات التالية:

الرجال

محمد أبو الغار × محمد الشوربجي

محمد زكريا × يوسف إبراهيم

السيدات

هانيا الحمامي × ساتومي واتانابي

أمينة عرفي × أوليفيا ويفر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد ابو الغار بطولة الصين المفتوحة للإسكواش الصين هانيا الحمامي امينة عرفى

مواد متعلقة

الإسكواش المصري يواصل السيطرة.. عسل وهانيا يتألقان في بلاد العم سام.. وأمينة عرفي تزحف نحو الأولمبياد في صمت

الإسكواش، مصطفى عسل يتوج بكأس بطولة أمريكا المفتوحة

الإسكواش، مصطفى عسل يواجه بول كول في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة

الإسكواش، أمينة عرفي تهزم نور الشربيني وتتأهل لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة

الأكثر قراءة

موعد مباراة تونس والنمسا في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

موعد مباراة البرازيل والسنغال والقنوات الناقلة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025

كيف ينظر الإسلام لمسألة تناسخ الأرواح؟ دار الإفتاء تجيب

بالأسماء، إصابة 31 شخصا في انقلاب أتوبيس نقل عام بالوادي الجديد

سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المشاط: الصحة ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة

منافس الأهلي بالكأس، المصرية للاتصالات الفريق الوحيد الذي يقوده مدرب أجنبي

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف ينظر الإسلام لمسألة تناسخ الأرواح؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية أكل التين في المنام وعلاقته بوظيفة جديدة بعائد مادي كبير

دعاء الصباح لجلب الرزق وشكر النعمة، احرص عليه

المزيد
الجريدة الرسمية