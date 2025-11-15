5 مصريين في نصف نهائي بطولة الصين المفتوحة للإسكواش

18 حجم الخط

تأهل 5 لاعبين مصريين لنصف نهائي منافسات بطولة الصين المفتوحة للإسكواش، المقامة حاليا في الصين بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

ووصل للدور قبل النهائي كل من:

الرجال: محمد أبو الغار - محمد زكريا - يوسف إبراهيم

السيدات: هانيا الحمامي - أمينة عرفي

وتشهد منافسات الدور قبل النهائي المباريات التالية:

الرجال

محمد أبو الغار × محمد الشوربجي

محمد زكريا × يوسف إبراهيم

السيدات

هانيا الحمامي × ساتومي واتانابي

أمينة عرفي × أوليفيا ويفر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.