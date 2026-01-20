نقل البرلمان توافق على منحة يابانية لتوفير أحدث سفينة دعم غوص لقناة السويس

18 حجم الخط

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 582 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، الخاصة بالمنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا" لمشروع توفير سفينة دعم الغوص، بقيمة 3.478 مليار ين ياباني، بما يعادل نحو 22 مليون دولار.

هيئة قناة السويس

وتأتي الاتفاقية، في إطار دعم مطلب هيئة قناة السويس لتطوير المجرى الملاحي للقناة ودعم الأسطول البحري للهيئة، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والمشاورات الثنائية بين ممثلي الحكومة اليابانية والمصرية لدعم مطلب هيئة قناة السويس وتم الموافقة على اتاحة منحة لإنشاء سفينة دعم الغوص لصالح هيئة قناة السويس.

إضافة نوعية للأسطول البحري

وأكد النائب وحيد قرقر أن السفينة تمثل إضافة نوعية للأسطول البحري المصري، خاصة في ما يتعلق بدعم أعمال الغوص في الأعماق الكبيرة، بما يوفر مستوى أعلى من الأمان للغواصين، ويسهم في تسهيل وتسريع عمليات الإنقاذ والتدخل البحري في الحالات الطارئة.

