أبرزها الفوز على لاعب إسرائيلي، تأهل 6 مصريين إلى ربع نهائي بطولة كندا للإسكواش

الإسكواش، حسم 6 لاعب مصريين تأهلهم إلى الدور ربع النهائي ببطولة كندا المفتوحة للإسكواش، التي تستضيفها مدينة تورنتو خلال الفترة بين 25 إلى 31 أكتوبر الجاري، وهم: يحيى النوساني، أمينة عرفي، ناردين جرس، محمد شرف، مصطفى السيرتي، محمد ناصر.

وتبلغ قيمة جوائز بطولة كندا المفتوحة للإسكواش 82 ألف دولار للسيدات، لتكون من الفئة الفضية، بينما تبلغ قيمة جوائز منافسات الرجال 26 ألف دولار لتكون من الفئة النحاسية.

وتشهد منافسات البطولة مشاركة 10 لاعبين من مصر كالتالي:

5 لاعبين في منافسات الرجال وهم: ️يحيى النوسانى، مصطفى السرتى، محمد شرف، محمد ناصر، وعبد الرحمن نصار.

5 لاعبات في منافسات السيدات وهن: أمينة عرفى، نور هيكل المصنفة، ناردين جرس، هيا علي، وأمينة الريحانى.

نتائج المصريين في دور الـ 16

وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 كالتالي:

فوز يحيى النوساني على الإسرائيلي دانيال بوليشتك بنتيجة 3-0، بنتيجة الأشواط: 11-6، 11-6، 11-2 في مباراة استغرقت 26 دقيقة.

فوز أمينة عرفي على البريطانية ساران نجيم بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-4, 11-4.

فوز ناردين جرس على الإنجليزية لوسي بيكروفت بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8، 9-11، 11-5، 9-11، 13-11.

فوز محمد شرف على الكولومبي ماتياس كوندسين بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5، 11-7، 10-12، 11-3.

فوز مصطفى السيرتي على الإنجليزي توم والش بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12، 11-7، 11-9، 6-11، 11-8.

فوز محمد ناصر على الباكستاني مهد أشاب بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11، 9-11، 11-3، 11-5، 11-6.

هزيمة نور هيكل أمام الكندية هولي نوتون بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11، 5-11، 11-6، 11-9، 11-9.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.