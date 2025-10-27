الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبرزها الفوز على لاعب إسرائيلي، تأهل 6 مصريين إلى ربع نهائي بطولة كندا للإسكواش

يحيى النوساني، فيتو
يحيى النوساني، فيتو

الإسكواش، حسم 6 لاعب مصريين تأهلهم إلى الدور ربع النهائي ببطولة كندا المفتوحة للإسكواش، التي تستضيفها مدينة تورنتو خلال الفترة بين 25 إلى 31 أكتوبر الجاري، وهم: يحيى النوساني، أمينة عرفي، ناردين جرس، محمد شرف، مصطفى السيرتي، محمد ناصر.

وتبلغ قيمة جوائز بطولة كندا المفتوحة للإسكواش 82 ألف دولار للسيدات، لتكون من الفئة الفضية، بينما تبلغ قيمة جوائز منافسات الرجال 26 ألف دولار لتكون من الفئة النحاسية.

 

وتشهد منافسات البطولة مشاركة 10 لاعبين من مصر كالتالي:

5 لاعبين في منافسات الرجال وهم: ️يحيى النوسانى، مصطفى السرتى، محمد شرف، محمد ناصر، وعبد الرحمن نصار.

5 لاعبات في منافسات السيدات وهن: أمينة عرفى، نور هيكل المصنفة، ناردين جرس، هيا علي، وأمينة الريحانى.

نتائج المصريين في دور الـ 16

وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 كالتالي:

فوز يحيى النوساني على الإسرائيلي دانيال بوليشتك بنتيجة 3-0،  بنتيجة الأشواط: 11-6، 11-6، 11-2 في مباراة استغرقت 26 دقيقة.

فوز أمينة عرفي على البريطانية ساران نجيم بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-4, 11-4.

فوز ناردين جرس على الإنجليزية لوسي بيكروفت بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8، 9-11، 11-5، 9-11، 13-11.

فوز محمد شرف على الكولومبي ماتياس كوندسين بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5، 11-7، 10-12، 11-3.

فوز مصطفى السيرتي على الإنجليزي توم والش بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12، 11-7، 11-9، 6-11، 11-8.

فوز محمد ناصر على الباكستاني مهد أشاب بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11، 9-11، 11-3، 11-5، 11-6.

هزيمة نور هيكل أمام الكندية هولي نوتون بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11، 5-11، 11-6، 11-9، 11-9.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكواش بطولة كندا المفتوحة للإسكواش تورنتو يحيى النوساني امينة عرفى

مواد متعلقة

الإسكواش المصري يواصل السيطرة.. عسل وهانيا يتألقان في بلاد العم سام.. وأمينة عرفي تزحف نحو الأولمبياد في صمت

الإسكواش، مصطفى عسل يتوج بكأس بطولة أمريكا المفتوحة

الأكثر قراءة

إضراب ووقفة احتجاجية لـ عمال الأهلي داخل فرعي التجمع والشيخ زايد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

لتر العباد يتراجع 6 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع ملحوظ للزيتون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

الاتحاد السكندري يسعى لعبور وادي دجلة للابتعاد عن صراع المراكز الأخيرة

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة الأولى

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

تفسير رؤية السكران في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 27 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية