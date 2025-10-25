السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الإسكواش، مصطفى عسل يواجه بول كول في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة

مصطفى عسل، فيتو
مصطفى عسل، فيتو

الإسكواش، يخوض مصطفى عسل لاعب المنتخب الوطني للإسكواش والمصنف الأول على البطولة، مواجهة قوية أمام النيوزيلندي بول كول، في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى يوم 26 أكتوبر الجاري. 

ووصل مصطفى عسل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على زميله يوسف إبراهيم في الدور قبل النهائي بنتيجة (3-0).

وتأهل النيوزيلندي بول كول إلى المباراة النهائية على حساب المصري كريم عبد الجواد بنتيجة (3-0) أيضا.

وفي السيدات وصلت أمينة عرفي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على زميلتها نور الشربيني بنتيجة (3-1)، في الدور قبل النهائي. 

ومن المقرر أن تخوض أمينة عرفي مباراة قوية في النهائي أمام زميلتها هانيا الحمامي. 

وكان الدور ربع النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة قد شهد تواجد 4 لاعبات مصريات وهم، نور الشربيني وأمينة عرفي وهانيا الحمامي وثنا إبراهيم. 

وتأهلت 3 لاعبات إلى الدور قبل النهائي وهن، نور الشربيني وهانيا الحمامي وأمينة عرفي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكواش مصطفي عسل المنتخب الوطني للاسكواش بول كول يوسف إبراهيم كريم عبد الجواد بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

مواد متعلقة

الإسكواش، 4 لاعبات مصريات في ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة

الإسكواش، 4 لاعبين مصريين في ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة

الإسكواش، كريم عبد الجواد يواجه فيكتور كروين في نهائي بطولة وادي سيليكون

الإسكواش، 3 مصريين في نصف نهائي بطولة وادي السيليكون بأمريكا
ads

الأكثر قراءة

رئيس أركان القوات البرية الباكستانية يشيد بدور مصر في تحقيق استقرار الشرق الأوسط

ضبط كبدة فاسدة، تموين الفيوم يحرر 116 مخالفة في حملة مكبرة على الأسواق

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

الشيوخ يعقد 3 جلسات لتشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها غدا

أسعار سبائك الذهب جميع الأوزان بالصاغة، الـ 10جرامات وصلت لـ 68575 جنيها

الداخلية تعلن تفاصيل ضبط المتهمين بالاعتداء على مسن السويس

الدوري المصري، الأهلي الأقوى هجوما وفاركو الأضعف قبل الجولة الـ12

بعد واقعة مسن السويس، تعرف على حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم

خدمات

المزيد

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف رد سيدنا إبراهيم على مجادلة قومه له؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

أبرز 10 معلومات عن مسجد إبراهيم الدسوقي في ذكرى مولده

حكم تكسب العامل بصورة شخصية من وظيفته؟ الإفتاء تحذر من الرشوة المحرمة

المزيد
الجريدة الرسمية