الإسكواش، مصطفى عسل يواجه بول كول في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة

الإسكواش، يخوض مصطفى عسل لاعب المنتخب الوطني للإسكواش والمصنف الأول على البطولة، مواجهة قوية أمام النيوزيلندي بول كول، في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى يوم 26 أكتوبر الجاري.

ووصل مصطفى عسل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على زميله يوسف إبراهيم في الدور قبل النهائي بنتيجة (3-0).

وتأهل النيوزيلندي بول كول إلى المباراة النهائية على حساب المصري كريم عبد الجواد بنتيجة (3-0) أيضا.

وفي السيدات وصلت أمينة عرفي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على زميلتها نور الشربيني بنتيجة (3-1)، في الدور قبل النهائي.

ومن المقرر أن تخوض أمينة عرفي مباراة قوية في النهائي أمام زميلتها هانيا الحمامي.

وكان الدور ربع النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة قد شهد تواجد 4 لاعبات مصريات وهم، نور الشربيني وأمينة عرفي وهانيا الحمامي وثنا إبراهيم.

وتأهلت 3 لاعبات إلى الدور قبل النهائي وهن، نور الشربيني وهانيا الحمامي وأمينة عرفي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.