أول تحرك برلماني بعد انتهاء الإعفاء الاستثنائي للهاتف المحمول للمصريين بالخارج

تقدم عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، بسؤال بشأن تداعيات وآثار قرار انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج على الاقتصاد والمصريين المغتربين.

الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج

ووجه النائب السؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: الخارجية وشئون المصريين بالخارج، المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن مصلحة الجمارك أعلنت انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب اعتبارًا من ظهر الأربعاء 21 يناير، مع استمرار الإعفاء للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

أزمة الهواتف للمصريين بالخارج

وأكد أن مصلحة الجمارك، أوضحت أن الإجراء يأتي في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة المحمول الواردة من الخارج منذ يناير 2025، والتي صاحبها قرار استثنائي بإعفاء جهاز واحد، مع إلغاء تسجيل الأجهزة الشخصية بالدوائر الجمركية وسداد الرسوم عبر قنوات السداد المقررة.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه منذ صدور القرار، شهدت منصات التواصل والجروبات التي تجمع أبناءنا بالخارج ردود فعل غاضبة، عكست استياءً واسعًا من القرار، لما يمسه من شريحة كبيرة من المصريين نحن في أمسّ الحاجة لدعمهم.

زيادة تحويلات المصريين بالخارج

وقال النائب: يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 بنسبة 42.5% لتسجل 37.5 مليار دولار، وأشاد رئيس الوزراء بدورهم الوطني.

وتابع عضو مجلس النواب: بدلًا من مكافأة المصريين بالخارج بمزيد من الحوافز والتسهيلات – كالإسراع في مشروعات الإسكان الخاصة بهم وتقديم مزايا لمن يواظب على التحويلات – جاء إنهاء الإعفاء الاستثنائي كرسالة سلبية تمس الثقة المتبادلة.

وأشار إلى أن القرار ساوى بين المغترب الذي يتحمل مشقة الغربة، وبين السائح العابر، دون مراعاة للفروق الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد أنه بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد المصريين بالخارج 11.8 مليونًا عام 2022، بينما قدرتهم وزارة الهجرة بنحو 14 مليونًا، يتركز أكثر من 60% منهم في دول الخليج، مشيرا إلى أن المصريين بالخارج يمثلون أحد أهم مصادر الدخل القومي، وسندًا حقيقيًا للدولة وقت الأزمات، وليسوا وسيلة جباية بقرارات غير مدروسة.

وتسائل عضو مجلس النواب: هل توطين صناعة المحمول سيتحقق بمنع المغترب من إدخال هاتفين أو ثلاثة لأسرته، وهل هذا هو رد الجميل المستحق لهم؟.

وأوضح أن مصر تحتل المرتبة السادسة عالميًا في تلقي التحويلات وفق البنك الدولي، وهذه التحويلات تدعم الاقتصاد، وتقلل الاقتراض الخارجي، وتعزز الاستقرار المالي.

وتسائل: هل أُجريت دراسات وافية حول آثار القرار على الاقتصاد والمصريين بالخارج؟،

وما حقيقة عدم التنسيق مع وزارة الخارجية وعدم الأخذ بتوصياتها؟.

حجم استثمارات صناعة المحمول في مصر

وطالب عضو مجلس النواب، بكشف عدد الشركات الجديدة التي دخلت السوق، وما حجم استثماراتها والعائد منها على خزانة الدولة؟.

وقال: هل ستلبي هذه الشركات احتياجات المواطنين في هواتف مثل آيفون وسامسونج؟

وما دور وزارة الاتصالات في إعداد هذا القرار، ومدى تأثيره على سوق الاتصالات وتوطين صناعة المحمول في مصر؟.

