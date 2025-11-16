18 حجم الخط

يشارك 3 مصريين في نهائيات بطولة الصين المفتوحة للإسكواش، المقامة حاليا في الصين بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

ووصل إلى النهائي كل من:

الرجال: محمد أبو الغار - يوسف إبراهيم

السيدات: أمينة عرفي

وتشهد منافسات النهائي المباريات التالية:

نهائي الرجال

يوسف إبراهيم × محمد أبو الغار

نهائي السيدات

أمينة عرفي × ساتومي واتانابي

ومن المقرر أن تشهد مباريات النهائي منافسة قوية من أجل حصد اللقب.

