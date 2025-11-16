غدًا بشبرا الخيمة، انعقاد مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن لدعم القائمة الوطنية من أجل مصر

18 حجم الخط

تشهد مدينة شبرا الخيمة غدًا الإثنين، انطلاق فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي ينظمه حزب مستقبل وطن لدعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، وذلك في إطار جهود الحزب لحشد التأييد الشعبي وتشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يومي 24 و25 نوفمبر.

مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن لدعم القائمة الوطنية من أجل مصر

ويشارك في المؤتمر عدد من قيادات حزب مستقبل وطن المركزية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنظيمية، وعلى رأسهم النائب الدكتور محمد سليم، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، ومساعد أمين التنظيم المركزي للحزب، الذي يؤكد دائمًا أهمية التواصل المباشر مع المواطنين وشرح رؤية الحزب وبرنامجه لخدمة الدولة المصرية.

ويأتي المؤتمر في ظل حالة من الزخم التنظيمي التي يشهدها الحزب خلال الفترة الأخيرة، حيث كثّفت الأمانة المركزية جهودها لتنظيم الفعاليات الجماهيرية في مختلف المحافظات، في نموذج يعكس قوة الحزب وقدرته على الحشد والعمل الميداني المنظم، بفضل دعم ومتابعة قياداته وفي مقدمتهم النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام للحزب، وأمين التنظيم المركزي.

وأكدت قيادات الحزب أن مؤتمر شبرا الخيمة يأتي امتدادًا لمسيرة الحزب الوطنية في دعم الدولة المصرية، وتعزيز المشاركة السياسية، وإبراز الدور الحيوي للقائمة الوطنية التي تخوض الانتخابات ببرنامج متكامل يستهدف دعم خطط التنمية التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات.

ودعا حزب مستقبل وطن جموع المواطنين في شبرا الخيمة ومحافظة القليوبية إلى الخروج يومي 24 و25 نوفمبر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية هي الركيزة الأساسية لاستكمال مسيرة الدولة نحو التنمية والاستقرار.

