الشعب الجمهوري ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات النواب

نظم حزب الشعب الجمهوري، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا في مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، دعمًا لمرشحيه ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، المرشحة نجوى علي الألفي، عن مقعد المصريين بالخارج، وكذلك مرشحي الفردي عن دائرة ديرب نجم والإبراهيمية الكابتن أحمد عبد الدايم، أمين الحزب بالمحافظة.

دعم مرشحي القائمة الوطنية في محافظة الشرقية

شهدت الفعالية حضورًا واسعًا من الأهالي والشباب والقيادات المحلية، في مشهد يعكس تفاعل المواطنين مع العملية الانتخابية وحرصهم على المشاركة.

حضر المؤتمر المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب، أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية، أمين التنظيم المركزي، النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، النائب زاهر الشقنقيري، أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية، والمتحدث الرسمي للحزب، والمرشحة نجوى علي الألفي، مرشحة الحزب بالقائمة الوطنية عن محافظة الشرقية، والمهندس أحمد إسلام، أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية.

وفي كلمته أكد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد استحقاق دستوري، بل واجب وطني لحماية الدولة في ظل بيئة إقليمية شديدة الاضطراب، مشددًا على أن نزول المواطنين بكثافة يرسل رسالة قوة وتماسك.

وأضاف أن حزب الشعب الجمهوري يعول على وعي أبناء الشرقية، داعيًا الجميع إلى دعم مرشح الحزب واختيار من يمثل الدائرة بجدية وقدرة على خدمة الناس وحماية مصالحهم.

المشاركة الواسعة في الانتخابات تمثل رسالة قوة ووعي من الشعب

كما أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تمثل رسالة قوة ووعي من الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تحتاج في هذه المرحلة إلى دعم مواطنيها عبر النزول المكثف لصناديق الاقتراع، بما يعزز الاستقرار ووحدة الصف الوطني في ظل تحديات إقليمية متصاعدة تواجهها المنطقة في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن الكابتن أحمد عبد الدايم يمتلك القدرة على التعبير عن صوت المواطنين تحت قبة البرلمان، داعيًا أهالي ديرب نجم والإبراهيمية إلى النزول بكثافة والمشاركة في بناء برلمان قوي يعكس إرادتهم.

من جانبه قال أحمد الألفي، إن حزب الشعب الجمهوري، يعمل على تعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين، مؤكدًا أن الحشد الكبير في مؤتمر الإبراهيمية يعكس إدراك الناس لأهمية المرحلة وأهمية المشاركة في حماية الاستقرار الداخلي.

المشاركة في الانتخابات تعطي مصر قوة إضافية أمام التحديات

ودعا أبناء الدائرة إلى الالتفاف حول مرشح الحزب، مشيرًا إلى أن المشاركة المرتفعة تعطي مصر قوة إضافية أمام التحديات التي تشهدها المنطقة، وتؤكد تماسك المجتمع المصري مهما كانت الضغوط.

فيما أكد الكابتن أحمد عبد الدايم أن المشاركة الواسعة من الأهالي هي أقوى رسالة دعم يمكن أن يتلقاها أي مرشح، مشددًا على أن صوت المواطنين هو الذي يصنع التغيير ويحافظ على وحدة الصف الوطني.

وأشار إلى أنه يخوض الانتخابات بروح المسؤولية والانتماء للدائرة، مقدمًا برنامجًا يركز على تحسين الخدمات ودعم المشروعات الحيوية، وداعيًا الجميع للنزول والمشاركة والمساهمة في دعم الاستقرار والتقدم.

المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب

يأتي المؤتمر ضمن خطة حزب الشعب الجمهوري لتعزيز التواصل مع المواطنين وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب، في وقت يؤكد فيه الحزب على أن التماسك الداخلي هو خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الإقليمية.

