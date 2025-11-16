الأحد 16 نوفمبر 2025
287 هدفا في كأس العالم للناشئين بعد ختام دور الـ32

عدد أهداف كأس العالم
عدد أهداف كأس العالم للناشئين
شهدت بطولة كأس العالم للناشئين لكرة القدم تحت 17 عاما بعد انتهاء دور الـ 32 إحراز 287 هدفا بواقع 250 هدفا بدور المجموعات و37 هدفا بدور الـ32.

عدد أهداف مونديال الناشئين في دور المجموعات

أقيمت 72 مباراة بواقع 24 مباراة في الجولة الواحدة وشهدت المباريات إحراز  250 هدفا.


وشهدت الجولة الأولى من مونديال الناشئين سيطرة التعادل على 3 مباريات تعادل، وانتهاء 21 مباراة بالفوز  وإحراز 86 هدفا، فيما شهدت الجولة الثانية 8 مباريات بالتعادل و16 مباراة بالفوز وعدد 71 هدفا.


وجاءت الجولة الثالثة لتتخطي حصيلة أهداف كل من الجولتين الأولى والثانية  بواقع 93 هدفا، وانتهت 3 مباريات بالتعادل و21 مباراة بالفوز.


 عدد أهداف كأس العالم للناشئين بدور ال32

شهدت 16 مباراة بدور ال 32 من كأس العالم للناشئين إحراز عدد 37 هدفا.

 

