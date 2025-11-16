حماية المستهلك بالشرقية تحرر 95 محضرا خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية

18 حجم الخط

أكد عمر الحوام المشرف العام على الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الشرقية، أنه تم شن عدة حملات رقابية على الأسواق والمخازن والمنشآت الغذائية والمطاعم ومحال بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة، بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريتي التموين والطب البيطري ومباحث التموين وإدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة وجهاز شئون البيئة، وتم تحرير 95 محضرا للمخالفين.

تحرير 24 محضرا ضد أنشطة تجارية

وأسفرت تلك الحملات عن تم تحرير ٢٤ محضرًا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفين للاشتراطات الصحية لأحكام القانون وحيازة سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير ٤ محاضر ضد أصحاب محال تجارية لعرض منتجات مجهولة المصدر وتعبئة منتجات مغشوشة ضارة بصحة وسلامة المواطن.

44 محضرا للمخابز

كما تم تحرير ٤٤ محضرا لأصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للتعليمات، وكذلك لعدم وجود شهادة صحية وإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم إعطاء بون الصرف للمستحقين.

هيئة الدواء والعلاج الحر

وتم تشكيل حملة بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر، وهيئة الدواء المصرية للمرور على عدد من العيادات والمستشفيات.

وتم خلالها تحرير ٢٢ محضر مخالفة لعدم الترخيص وحيازة أجهزة طبية غير مصرح بتداولها ومحضر ضد صاحب مطعم للمأكولات لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

فحص الشكاوى الواردة بشكل يومى

يشار إلى أنه يتم فحص جميع الشكاوى الواردة من المواطنين ومتابعتها مع الجهات المعنية بشكل يومي والعمل على حلها فى أسرع وقت، مع التأكيد على العاملين بفرع جهاز حماية المستهلك بالشرقية بحسن التعامل مع الجمهور.

جاء ذلك إطار متابعة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية للجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

