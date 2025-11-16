الأحد 16 نوفمبر 2025
متخصص بملف الصراع العربى الاسرائيلى: تصريحات كاتس عن تجريد غزة من السلاح "إفلاس"

د. أحمد فؤاد أنور،
قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات والخبير بملف الصراع العربى الإسرائيلي: إن تصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، “المترهل” الذى فشل فى ترميم صورة الردع الاسرائيلية بأنه سيتم تجريد غزة، ولن تكون هناك دولة فلسطينية.. جيشنا سيبقى على قمة جبل الشيخ هى تصريحات تثير السخرية، وهذا الشخص منفصل عن الواقع، فالعالم يدير ظهره لحكومة نتنياهو وليس للسياسات فقط. 

 

أوهام كاتس للاستهلاك المحلى 

وأكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، فى تصريح لـ"فيتو"، أنه حتى داخل الولايات المتحدةالأمريكية التى تدير المفاوضات المباشرة مع المقاومة وحركة حماس، فإنها تمدح المقاومة بسعيها للسلام، وهذا الأمر دفع مجلس الأمن لإصدار مشروع معدل يشير صراحة إلى دولة فلسطينية لأول مرة، وعدد الدول التى تعترف بفلسطين يتجاوز عدد الدول التى تعترف بإسرائيل، وبالتالى فهذا أمر يشير إلى أوهام كاتس التى تعد للاستهلاك المحلي، وتعكس الفشل الذى يحاول التغطية عليه بأكاذيب مثل القبضة الحديدية والليزر الذى طورته إسرائيل لإسقاط الصواريخ التى تستهدفها. 

 

التصريحات تكشف حالة الإفلاس الإسرائيلية 

وواصل حديثه، قائلا: هذه التصريحات الاسرائيلية أشبه بتصريحات بن غفير حول عدم وجود شيء اسمه الشعب الفلسطينى رغم وجود جواز سفر فلسطينى وعملة فلسطينية، وهذا الأمر يدل على الإفلاس الإسرائيلى وانفصال عن الواقع، ومحاولة التهرب من المرحلة الثانية والثالثة من اتفاق وقف اطلاق النار فى غزة. 

