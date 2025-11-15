الأونروا: آلاف الخيام في غزة مهددة مع سقوط الأمطار

18 حجم الخط

قالت وكالة الأونروا، إن مئات آلاف من الخيام مهددة في قطاع غزة مع سقوط الأمطار بكثافة في الأيام المقبلة.

وتابعت: لدينا مئات آلاف الخيام ومواد غذائية تكفي 3 أشهر والاحتلال يرفض إدخالها.

وأشارت إلى أن منسق الأمم المتحدة يتواصل مع الجانب الإسرائيلي للسماح بإدخال المساعدات.

واستكملت: لدينا من المساعدات ما يكفي لإيواء مليون و400 ألف فلسطيني في غزة.

وأوضحت: سكان قطاع غزة يواجهون خطر انتشار أمراض معدية وخطيرة مع فصل الشتاء.

وقبل وقت سابق من اليوم قالت وكالة الأونروا، في بيان اليوم السبت: إن الأمطار تزيد صعوبة الأوضاع في قطاع غزة، والعائلات تلجأ إلى أي مكان متاح، بما في ذلك الخيام المؤقتة.



وأضافت الأونروا: الحاجة ماسة إلى إمدادات المأوى في غزة، وهي متوفرة لدينا، وندعو إلى السماح لنا بتقديمها للسكان.

وفي السياق ذاته قالت بلدية غزة: إن معاناة سكان القطاع تفاقمت بصورة كبيرة مع تأثر المدينة بالمنخفض الجوي، مؤكدة أن الأوضاع في عدد من الأحياء باتت “كارثية” نتيجة تجمعات المياه وارتفاع منسوبها في المناطق المنخفضة.

وأوضحت البلدية أن شبكات تصريف مياه الأمطار في أجزاء واسعة من المدينة تعرضت لدمار سابق، الأمر الذي أدى إلى طفح مياه الصرف في الشوارع وتعطل حركة السكان.

وأشارت إلى أن طواقمها تعمل بشكل مكثف على معالجة الانسداد وإعادة فتح مسارات التصريف قدر الإمكان، وسط تحديات كبيرة تتعلق بالإمكانات المحدودة وازدياد البلاغات من مختلف المناطق.

67 % من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر

أظهر استطلاع جديد لصحيفة "معاريف" أن 67% من الإسرائيليين يدعمون تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، على أن يتم تعيينها من قبل رئيس المحكمة العليا.

مجلس الأمن يصوت على قرار أمريكي بشأن غزة يوم الإثنين

يصوت مجلس الأمن الدولي، الإثنين، على مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الجمعة.

ودعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها من بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا، الجمعة، مجلس الأمن إلى "الإسراع" بتبني مشروع القرار.

وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأمريكي الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعًا".

وأطلق الأمريكيون رسميا الأسبوع الماضي مفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي، الذي يضم 15 عضوا بشأن نص يشكل متابعة لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحماس، وتأييدا لخطة ترامب.

