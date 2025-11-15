السبت 15 نوفمبر 2025
انخفاض ملحوظ بأسعار الدواجن في البحيرة (فيديو)

ننشر أسعار الدواجن بالأسواق  بـ محافطة البحيرة، اليوم السبت، حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث تشهد أسعار الدواجن انخفاضا ملحوظا في بعض الأسعار واستقرار في الاخر.

 

انخفاض أسعار الدواجن البيضاء والأمهات بالبحيرة


 ويسجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 70جنيهًا، وسعر فراخ الساسو يتراوح بين 100 إلى 105 جنيهات للكيلو الواحد، بالإضافة إلى سعر كيلو الفراخ الأمهات  60 جنيها، وسجل سعر الفراخ البلدي ما يقرب من 130 جنيهًا للكيلو الواحد.


 


 


 

كما سجل الفراخ البلدي الفيومي سعر 125 للكيلو الواحد والرومي الاسمر 155 جنيها والأبيض 145 للكيلو الواحد والبط السوداني 130 جنيها والبط الفرنساوي 100 جنيهًا والبط المولار 100 جنيها للكيلو الواحد والمسكوفي 125 جنيهات، وسجلت ايضا الأرانب 130 جنية وكيلو البانية بسعر 160 وأجنحة الدواجن بسعر 35 جنيها والكبد والقوانص 100 وزوج الحمام بسعر 170 جنيه.


 

وأكد وليد حجازي مالك أحد  محال الدواجن بمحافظة البحيرة أن أسعار الدواجن شهدت خلال الفترة الأخيرة انخفاضا ملحوظ في بعض الأنواع واستقرار في الآخر، مؤكداانخفاض اسعار الدواجن يرجع بسبب انخفاض درجة الحرارة. 

