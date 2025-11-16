الأحد 16 نوفمبر 2025
رياضة

بـ30 ميدالية، بعثة مصر تواصل التألق في دورة التضامن الإسلامي بالسعودية

دورة ألعاب التضامن
دورة ألعاب التضامن الإسلامي، فيتو
رفعت البعثة المصرية المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالسعودية، والتي تستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري، رصيدها إلى 30 ميدالية متنوعة، بواقع 10 ذهبيات و7 فضيات و13 ميدالية برونزية.

ميداليات البعثة المصرية في التضامن الإسلامي

وجاءت ميداليات البعثة المصرية كالتالي:

الجودو 

يسري سامي - برونزية وزن 60 كجم

تسنيم رشدي - برونزية وزن 57 كجم

عمر الرملي - ذهبية وزن +100 كجم

رفع الأثقال

السيد عطية - برونزية الكلين والنتر - برونزية المجموع

نورا عصام - برونزية الخطف - برونزية الكلين والنتر - برونزية المجموع

عبد الرحمن يونس - ذهبيى الخطف - ذهبية النتر والكلين - ذهبية المجموع

سارة سمير - فضية الخطف - ذهبية الكلين والنتر - ذهبية المجموع

رحمة أحمد - ذهبية الخطف - برونزية الكلين والنتر - ذهبية المجموع

كريم كحلة - فضية الكلين والنتر - برونزية المجموع

السباحة

فريدة عثمان - فضية سباق 50 متر حرة - فضية سباق 50 متر فراشة

عبد الرحمن سامح - فضية سباق 50 متر حرة - برونزية سباق 50 متر فراشة

عبد الرحمن عطية - فضية سباق 100 متر ظهر

الملاكمة

أحمد هيكل - برونزية وزن 70 كجم

أمير كيلاني - ذهبية وزن 55 كجم

تنس الطاولة

منتخب السيدات - ذهبية الفرق

يسرا أشرف - برونزية فردي السيدات

عمر عصر - فضية فردي الرجال

التايكوندو

رامي عيسى - برونزية وزن 74 كجم

بعثة رمزية في دورة التضامن الإسلامي

وتشارك مصر ببعثة رمزية خلال منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تقام في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري، وذلك في 12 لعبة من أصل 23 لعبة مدرجة في جدول المنافسات.

وتنافس مصر خلال دورة التضامن الإسلامي بالرياض، في رياضات: السباحة، ألعاب القوى، كرة السلة 3×3، الملاكمة، الهجن، الفروسية، جودو، تنس طاولة، تايكوندو، رفع أثقال، مصارعة، ألعاب بارالمبية (ألعاب قوى – رفع الأثقال).

الجريدة الرسمية