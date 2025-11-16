بقيمة 2.7 مليار جنيه، قرار جديد ضد تشكيل عصابي بتهمة جلب أقراص كبتاجون بالقاهرة

الأحد 16 نوفمبر 2025
أمرت النيابة العامة بإجراء تحليل تعاطي المخدرات لتشكيل عصابى شديد الخطورة، لقيامه بجلب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدر تمهيدًا لتهريبها للخارج، تُقدر قيمتها المالية بـ 2,730 مليار جنيه وذلك لكشف ملابسات الواقعة ومعرفه مدي تعاطيهم المخدرات من عدمه.

أكدت معلومات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة يضم 11 عنصرا إجراميا "بينهم 9 يحملون جنسية إحدى الدول"؛ بجلب كميات من أقراص "الكبتاجون" المخدر تمهيدًا لتهريبها لإحدى الدول، وأشارت التحريات إلى قيام عناصر التشكيل باتخاذ ورشة نجارة كائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة لطحن كميات من الأقراص المخدرة وتحويلها إلى "بودرة"وإخفائها داخل "ترابيزات خشبية" بنظام الكبس استعدادًا لتهريبها.

مخدرات فى 2025.. بقيمة 2.7 مليار جنيه 


وعقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم واستهدافهم وتم ضبطهم بنطاق محافظتى "القاهرة، الجيزة"، وبحوزتهم (900 ألف قرص كبتاجون مخدر– 200 كيلو جرام لبودرة الكبتاجون المخدر بما يعادل 1,200 مليون قرص مخدر مخبئة داخل ألواح خشبية – مطحنة – بندقية خرطوش– 4 سلاح أبيض – 5 سيارات).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة فى الدول المستهدفة بـحوالى(2,730 مليار جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التي حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى توجيه الضربات الاستباقية لجالبى المواد والأقراص المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع والحيلولة دون اتخاذ البلاد معبرًا لتلك السموم للدول الأخرى.

الجريدة الرسمية