الأحد 16 نوفمبر 2025
مؤتمر حاشد بشرم الشيخ لدعم مرشحى القائمة الوطنية في انتخابات النواب

مؤتمر جماهيرى بشرم
مؤتمر جماهيرى بشرم الشيخ
​نظم حزب "الجبهة الوطنية" بمحافظة جنوب سيناء مؤتمرًا حاشدًا في مدينة شرم الشيخ، لدعم مرشحي القائمة الوطنية والتى تضم النائبة فضية سالم عبيدالله، مرشحة الحزب على مقعد المرأة في القائمة الوطنية.

و​شهد المؤتمر حضورًا كبيرًا من جميع أبناء المحافظة، الذين توافدوا من مختلف مدن جنوب سيناء للتعبير عن دعمهم وتأييدهم للنائبة فضية سالم، مرشحة حزب الجبهة الوطنية.

وفي كلمته، أكد الشيخ حسن سالم، أمين محافظة جنوب سيناء، أن حزب الجبهة الوطنية سيكون داعمًا للمواطنين، وأن أبوابه ستكون مفتوحة دائمًا للجميع، مشيرًا إلى أن مقرات الحزب في مدن المحافظة ستكون مراكز لخدمة المواطنين.

من جانبه، أكد أحمد الكفراوي، أمين تنظيم حزب الجبهة الوطنية بمحافظة جنوب سيناء، أن المحافظة تستحق وجود منافسة سياسية حقيقية بين العديد من الأحزاب الوطنية. وأوضح أن جنوب سيناء عانت خلال الأعوام الماضية من غياب المنافسة الحقيقية التي تخدم المواطنين، ولهذا، فإن وجود حزب الجبهة الوطنية وغيره من الأحزاب السياسية بتشكيلاتها ومقراتها وفعالياتها في مدن جنوب سيناء هو أمر حتمي وواقع سليم لخلق حالة من المنافسة المحمودة لصالح خدمة المواطنين والتواجد المستمر معهم.
 

و​أكدت النائبة فضية سالم اعتزازها بالانضمام لحزب الجبهة الوطنية، وقدمت الشكر لقياداته على اختيارهم لها ضمن القائمة الوطنية ممثلة عن الحزب. وشددت على أن هذه أمانة ثقيلة ستعمل جاهدة على تحملها بكل صدق وإخلاص، ووعدت بعقد لقاءات دورية مع أمانات الحزب في المدن للاستماع إلى شكاوى المواطنين والسعي لتحقيق طلباتهم بالتعاون مع قيادات الحزب بالمحافظة. 

كما قدمت الشكر والتقدير لكل الحضور على ما لمسته من دعم حقيقي وشعور وطني خالص، مؤكدة أنها ستعمل معهم "كتفًا بكتف"، وأن تاريخها وخبراتها السياسية والنيابية ستكون دافعًا لها نحو خدمة أبناء المحافظة.

​وأكد كل من سيد الخراشي، أمين مدينة دهب، وأسامة بريك، أمين مدينة شرم الشيخ، والشيخ فراج محمد، الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، وكافة أمناء وأعضاء الحزب، دعمهم الكامل، مشددين على ضرورة الحشد والمشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية لتقديم صورة وطنية مشرفة عن أبناء جنوب سيناء.

​وفي ختام المؤتمر، استمعت النائبة إلى بعض المداخلات من أبناء جنوب سيناء الذين تحدثوا عن المشكلات التي تواجههم، ووعدت بالعمل من خلال حزب الجبهة الوطنية على طرق جميع الأبواب من أجل إيجاد حلول مناسبة لكل مشاكل وطلبات أبناء المحافظة.

