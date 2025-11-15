انتخابات النواب، تفاصيل مؤتمر جماهيري لدعم القائمة الوطنية بقطاع شرق الدلتا

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية مساء أمس الجمعة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، حضره عشرات الآلاف من المواطنين، لدعم القائمة الوطنية من أجل مصر، وكذلك للتعريف بمرشحي الفردي بقطاع شرق الدلتا في انتخابات مجلس النواب 2025.

أحزاب القائمة الوطنية تشارك في مؤتمر جماهيري بالشرقية

شارك في المؤتمر ممثلي أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، المؤتمر، ومرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع شرق الدلتا.

وخلال المؤتمر تم عرض فيلم وثائقي عن إنجازات الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة، وكذلك فيديو وثائقي، يوضح إنجازات وجهود حزب مستقبل وطن، في محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

إعلان القائمة الوطنية دعم جهود الدولة المصرية

كما شهد المؤتمر تفاعلًا كبيرًا من الحضور حاملين أعلام مصر، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الأغاني الوطنية، مجددين العهد بالوقوف خلف الرئيس، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية.

وفي هذا الصدد أكد أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، أن حشود أهالي الشرقية مثال على وعي المواطنين، مشيدا بحكمة ووطنية القيادة السياسية في تجاوز تحديات جسيمة والعبور بالدولة المصرية إلى بر الأمان.

وأشار إلى أن القائمة الوطنية استهدفت تحقيق أكبر قدر من المشاركة لفئات الأحزاب المختلفة، دعمًا للوطن والمواطن واصطفافًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جهته أكد النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الحزب يؤيد القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، ويناقش القضايا ويقترح الحلول التي تخدم المواطن والدولة على حد سواء.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، مساندة الدولة المصرية، والالتفاف خلف القيادة السياسية، في ظل الظروف الدقيقة الحالية.

أهمية التلاحم الوطني والتنسيق بين الأحزاب السياسية لدعم الدولة

وأشار الدكتور السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، إلى أن التواجد والتكاتف، دليل على التلاحم الوطني، وأهمية التنسيق بين كافة الأحزاب السياسية، دعمًا للمشروع الوطني بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، بالتعاون والتنسيق بين كافة الأحزاب في جميع القضايا، لصالح الوطن ودعمًا للمؤسسات الوطنية.

