أخبار مصر

الأوقاف تعلن مواعيد المقابلات الشفوية للراغبين في استخراج تصريح خطابة

أعلنت  وزارة الأوقاف عن مواعيد وأماكن المقابلات الشفوية للراغبين في الحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة (الدفعة الثانية)، وذلك من خريجي جامعة الأزهر الشريف في كافة التخصصات، والحاصلين على الماجستير والدكتوراه، ومن خريجي مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، والثانوية الأزهرية، وعالية القراءات، ومن خريجي الجامعات المصرية المعتمدة من وزارة التعليم العالي في التخصصات ذات الصلة بالعلوم الشرعية أو العربية.

 

 وذلك بمديريات أسيوط، والإسكندرية، والأقصر، والإسماعيلية، والوادي الجديد، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 23 من نوفمبر 2025م، في المواعيد والمقار المحددة بكل مديرية على النحو التالي:

الأوقاف تعلن مواعيد المقابلات الشفوية للراغبين في استخراج تصريح خطابة (الدفعة الثانية) بثمانِ مديرياتٍ إقليميةٍ

مقر المقابلة بمديرية أوقاف أسيوط: مسجد ناصر بمدينة أسيوط.
مقر المقابلة بمديرية أوقاف الإسكندرية: مسجد سيدي المرسي أبو العباس بمدينة الإسكندرية.
مقر المقابلة بمديرية أوقاف الأقصر: مسجد الشيخ الصابوني بجوار ميدان الملك عبد الله.
مقر المقابلة بمديرية أوقاف الإسماعيلية: مسجد المطافي بجوار السكة الحديد
مقر المقابلة بمديرية أوقاف الوادي الجديد: مسجد المجمع الإسلامي بالخارجة ميدان الشعلة.
مقر المقابلة بمديرية أوقاف شمال سيناء: مسجد ناصر شارع 23 يوليو وسط العريش.
مقر المقابلة بمديرية أوقاف البحر الأحمر: مسجد الشهيد عبد المنعم رياض أمام المديرية.
مقر المقابلة بمديرية أوقاف جنوب سيناء: مقر مديرية الأوقاف بمدينة الطور.

تمكين الكفاءات المتميزة من الالتحاق بمنظومة العمل الدعوي ووفق الضوابط المنظمة

يأتي ذلك في إطار خطة  وزارة الأوقاف  لتمكين الكفاءات المتميزة من الالتحاق بمنظومة العمل الدعوي ووفق الضوابط المنظمة واستكمالًا للإجراءات الخاصة بمنح تصاريح الخطابة بنظام المكافأة، مؤكدةً على ضرورة إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من المؤهل الأصلي والمؤهل الأعلى إن وجد مع الاطلاع على الأصول.


وتشير الوزارة إلى أنه يُسمح لمن لم يتمكن من التقديم عبر الموقع الإلكتروني بالتقدم بطلب إلى مدير المديرية التابع لها خلال الأيام المقررة لعقد المقابلات، كما تنبه على المديريات المعنية بضرورة التأكد من مطابقة المتقدمين للشروط المعلنة وعلى مسئولية المختصين بكل مديرية.

