بمشاركة 14 ألف متسابق، إنطلاق برنامج "دولة التلاوة" بحضور وزير الأوقاف (فيديو)

18 حجم الخط

انطلقت اليوم الجمعة أولى حلقات برنامج دولة التلاوة، الذي يُعرض على قنوات الحياة وCBC والناس، إضافة إلى منصة watch it، ويبث يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بهدف اكتشاف المواهب الجديدة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم من مختلف محافظات مصر.

وزير الأوقاف: دولة التلاوة تهدف إلى تقديم موجة جديدة من المدرسة المصرية الأصيلة

وخلال الحلقة، أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف أن دولة التلاوة تهدف إلى تقديم موجة جديدة من المدرسة المصرية الأصيلة في التلاوة والابتهال والإنشاد والأذان، وإحياء تراث عظماء قرّاء مصر مثل الشيخ محمد رفعت والمنشاوي والحصري وعبد الباسط والبنا وغيرهم من رموز دولة التلاوة عبر التاريخ.



وأضاف: «نحن اليوم نطلق هذه المنافسة المبدعة التي تكشف المواهب وتقدم للعالم حناجر ذهبية مضيئة بأنوار القرآن الكريم من أرض الكنانة»، مشيرًا إلى أن شعار المسابقة هذا العام هو اسم الله الودود.

14 ألف متسابق

وشارك في اختبارات البرنامج، الذي يأتي بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، قبل أن تتم تصفيتهم على مراحل متعددة ليصل أفضل 32 متسابقًا إلى الحلقات النهائية.

لجنة تحكيم تضم قممًا دينية وصوتية

وتضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي، وهم:الشيخ حسن عبد النبي (وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر)، الدكتور طه عبد الوهاب (خبير الاصوات والمقامات)، الداعية الإسلامي مصطفى حسني، القارئ الشيخ طه النعماني.



كما يشارك عدد من كبار ضيوف الشرف، من بينهم: الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، فضيلة الدكتور علي جمعة، القارئ الشيخ أحمد نعينع،

القارئ عبدالفتاح الطاروطى، الشيخ جابر البغدادي،بالإضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

جوائز ضخمة وتكريم للفائزين

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز المسابقة 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إضافة إلى تسجيل المصحف الشريف كاملًا بأصواتهما وبثه على قناة «مصر قرآن كريم»، مع تشرفهما بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

ويعد برنامج دولة التلاوة خطوة رائدة لإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، وتعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير، وتقديم جيل جديد من المواهب القرآنية التي تحمل رسالة النور والهدى إلى العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.