الأوقاف: برنامج دولة التلاوة مستمر حتى شهر رمضان المقبل

قال د. أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن برنامج دولة التلاوة مشروع وطني بدأ التخطيط له منذ عدة أشهر، مؤكدًا أنه يحظى باهتمام كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ويهدف إلى تجديد الخطاب الديني والارتقاء بالذوق العام من خلال إعادة مدرسة التلاوة المصرية إلى ريادتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان مني عبد الغني وإيمان عز الدين أن المرحلة الأولى من المسابقة شهدت تقدم 14 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر، خضعوا لاختبارات تعتمد على معايير ثابتة أبرزها جمال التلاوة وحسن الأداء تحت إشراف لجنة تحكيم تضم علماء وخبراء متخصصين.

أولى حلقات البرنامج

وأكد أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لضمان تحقيق أهداف المشروع وساهم في ظهور أولى الحلقات بشكل مميز من خلال العروض البصرية المبهرة.

وصرح د. أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف بأن المسابقة ستستمر حتى قبيل شهر رمضان بسويعات قليلة، مشيرًا إلى أن حالة التفاعل الشعبي الواسع وتصدر البرنامج "الترند" يعكسان وعيا جمعيا حميدا لدى المصريين.

