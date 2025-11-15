السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الأوقاف: برنامج دولة التلاوة مستمر حتى شهر رمضان المقبل

برنامج دولة التلاوة،
برنامج دولة التلاوة، فيتو
18 حجم الخط

قال د. أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن برنامج دولة التلاوة مشروع وطني بدأ التخطيط له منذ عدة أشهر، مؤكدًا أنه يحظى باهتمام كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ويهدف إلى تجديد الخطاب الديني والارتقاء بالذوق العام من خلال إعادة مدرسة التلاوة المصرية إلى ريادتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان مني عبد الغني وإيمان عز الدين أن المرحلة الأولى من المسابقة شهدت تقدم 14 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر، خضعوا لاختبارات تعتمد على معايير ثابتة أبرزها جمال التلاوة وحسن الأداء تحت إشراف لجنة تحكيم تضم علماء وخبراء متخصصين.

 

أولى حلقات البرنامج

وأكد أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لضمان تحقيق أهداف المشروع وساهم في ظهور أولى الحلقات بشكل مميز من خلال العروض البصرية المبهرة.

وصرح د. أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف بأن المسابقة ستستمر حتى قبيل شهر رمضان بسويعات قليلة، مشيرًا إلى أن حالة التفاعل الشعبي الواسع وتصدر البرنامج "الترند" يعكسان وعيا جمعيا حميدا لدى المصريين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دولة التلاوة برنامج دولة التلاوة الشركة المتحدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

مواد متعلقة

لحظة الحسم في "دولة التلاوة، إعلان نتائج المتسابقين ورحيل اثنين من المشتركين (فيديو)

الأكثر قراءة

موعد مباراة تونس والنمسا في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

كيف ينظر الإسلام لمسألة تناسخ الأرواح؟ دار الإفتاء تجيب

سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 الأسبوع المقبل

إحباط محاولة تهريب أدوية حول جسد راكبة في مطار الإسكندرية

بعد مصرعه في حادث مروع، جمال شعبان يكشف مرضا أصاب محمد صبري قبل وفاته بيومين

بعد استبعاد الفنانين المصريين، تركي آل الشيخ يعلن عودة الثقافة المصرية لموسم الرياض

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة؟ الإفتاء تجيب

مختار جمعة: سقوط الأمم يبدأ من أخلاقها وعقلها وروابطها الاجتماعية

عباقرة ولكن مجهولون، "عكرمة البربري" تلميذ ابن عباس الذي فاق أستاذه

المزيد
الجريدة الرسمية